地震預警？苓興宮主神「外宿」引話題
2017-02-13 12:08
善化區六分寮的苓興宮，傳出神明外宿、預警地震的神奇事蹟。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市善化區六分寮的苓興宮，主祀神明農曆年前突然托夢要「外宿」，信眾都不解，但擲筊後獲得確認，只好照辦，暫迎至外地，元宵節凌晨發生強震，廟前金爐真的嚴重毀損，各界才恍然大悟，原來這是在預警。
楊姓女信徒在送神日之前，夢到供奉的苓府千歲指示，必須暫時離開，至少要外宿至元宵節後，她心想「廟的主人過年怎能不在家」，地方鄉親也納悶，因從未聽聞神明會有這樣的指示，就請教民俗專家廖大乙，協商如何處理。
廖大乙表示，他與楊當時到廟裡擲筊，竟連獲10個聖杯，神意已決，就讓開基的苓府千歲寄宿市區的祀典武廟。
元宵節凌晨台南近海地牛翻身，規模不小，所幸僅傳出零星災情，但苓興宮前的金爐卻被震損，鳳凰的造型雕飾嚴重掉落，好險也未傷及無辜，但神明要求外宿的時間點，巧合到令人驚奇。
廖大乙說，苓興宮應該是這次地震少數屋損嚴重的受災戶之一，當時主祀神明為何執意外宿，很多人都解讀千歲爺透過這樣的方式在警示，有的則說，也許要響應環保政策，不希望信眾再焚燒金紙了。
主廟前金爐嚴重震損。（記者吳俊鋒攝）
開基的苓府千歲要求暫離廟裡，動機令人好奇。（記者吳俊鋒翻攝）
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