禽流感疫情擴大！ 俠醫臉書：這些行為少做...
2017-02-13 12:19
國內禽流感疫情擴大，防疫人員加緊撲殺雞隻，長庚毒物實驗室團隊提醒民眾，暫時別食用溫泉蛋、太陽蛋等半生熟蛋類。（記者廖淑玲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國內禽流感疫情擴大，繼東部宜花傳出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，台南一火雞場也確診感染會傳人的H5N6，引發人心慌慌，長庚毒物實驗室團隊提醒民眾，暫時別食用溫泉蛋、太陽蛋等半生熟蛋類，也避免接近禽鳥。
禽流感疫情擴大引發社會不安，林口長庚醫院的長庚毒物實驗室團隊今在已故俠醫林杰樑的臉書po文提醒，建議大家在禽流感期間做好自我防護，在吃的部分，食用蛋類應全熟，勿食用包含太陽蛋、溫泉蛋等半生不熟蛋類、避免食用生蛋製品如提拉米蘇、慕斯、卡式達醬、美奶滋、或用生蛋調製的沾醬等；除了蛋類，禽類肉品也須完全煮熟，不要吃帶有血水的禽肉。
在料理時，不要自己宰殺禽肉，蛋類在處理前最好先清洗，生禽肉也建議先燙煮一下再調理，處理過生禽的廚具要用沸水燙洗，料理完後儘快以肥皂水洗手清潔。
這段時間民眾也不要接近養殖場及餵食鴿子等禽鳥，如不慎碰觸到禽鳥糞便，要用肥皂水洗淨並噴上酒精消毒，這段時間也避免前往不通風人多場所，另外用生雞蛋敷臉也是危險行為。
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