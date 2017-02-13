台灣一度滅絕 國寶級紅茄苳台江開花結果

一度滅絕的國寶級紅樹林紅茄苳，已在台江等沿海地區開花結果。（記者蔡文居攝）

2017-02-13 11:52

〔記者蔡文居／台南報導〕曾經在台灣一度滅絕的國寶級紅樹林紅茄苳，在有心人士1、20年前自國外引進復育後，已在台江等沿海地區成長茁壯，甚至開花長出胎生苗，最近在台江復育的紅茄苳已進入花期，很多人可能一輩子連看都沒看過。

專研紅樹林的台江文化工作者黃徙表示，聯合國教科文組織及國際學術界都承認紅樹林中的紅樹科4種「胎生植物」水筆仔、五梨跤、紅茄苳、細蕊紅樹，是地球的「濕地之肺」及「國寶樹」。

他說，這4種胎生紅樹林，原本台灣都有，1958年前後，南部的細蕊紅樹及紅茄苳兩種，因高雄港擴建後便消失絕種！因此在某學界出版的書籍書籍中，有關胎生植物水筆仔和五梨跤是使用照片，但紅茄苳和細蕊紅樹，則是用手繪的方式呈現。很開心目前紅茄苳在台江地區已出現第三代。

其實，過去台灣有6種原生的紅樹林，除了上述4種胎生植物外，還有海茄苳、欖李這兩種非胎生的紅樹林，也是目前台江地區數量最多的紅樹林。

鹿耳門天后宮文書組長陳熙城說，鹿耳門公館於民國94年落成，翌年特別在館前種下這一棵紅茄苳，當時約30分高，經過10餘年目前已2、3公尺高，現在年年開花結果，目前已進入花期，雖然廟方只種了1棵，更顯得其彌足珍貴。