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高市渡輪3月1日起漲價 用一卡通享原價

高市渡輪票價三月一日起全面調漲，使用一卡通可享原票價（渡輪公司提供）

2017-02-13  11:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市輪船公司今公告，高雄市渡輪票價長期低於其它縣市，為適當反映營運成本、提昇服務品質，將自106年3月1日起，調整「鼓山-旗津」及「前鎮-中洲」航線票價，全票由25元調整為40元、優待票由原12元調高為15元、學生票20元調為25元、機車25元調為40元、自行車維持10元不變，惟為提高電子票證使用率，使用一卡通乘客將維持原票價不變，以鼓勵多使用電子票證。

此外，愛河愛之船是以綠能高科技打造的第三代太陽能船，以舒適高品質著稱，為反映品質及提升高雄河港觀光產值，票價亦已於1月1日調整，全票由120元整為150元、一般優待票由60元調為75元、團體票由110元調為140元，為回饋市民支持河港觀光發展，高雄市民將維持原價不予調整。

高雄市輪船公司13日公告說明，為適當反映營運成本、以提昇鼓山-旗津、前鎮-中洲航線，全年近700萬搭乘旅客之服務品質，二航線自3月1日起調整票價，使用一卡通乘客將維持原票價不變。

輪船公司表示，乘客使用一卡通電子票證搭乘，具方便攜帶、安全及無須準備零錢等多項優點，對輪船公司而言，亦能節省處理現金成本，減少收取偽幣風險，且能有效縮短遊客等待時間。

經統計，104年度使用一卡通搭乘渡輪民眾僅佔22%，105年度亦僅小幅提升至27%，使用比率有待提升。

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