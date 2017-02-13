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麥帥二橋馬達掉落 新工處︰應是人為因素

新工處赴麥帥大橋下發生砸頭事故的橋下進行察看。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-13  11:27

〔記者聶瑋齡／台北報導〕今上午9點30分北市新工處赴麥帥二橋下發生砸頭事故的橋下進行察看，目前橋上剩下一個馬達，另一個已掉落的馬達，新工處表示，應是有人為因素，先將馬達移下放在橋上的工作平台上，因橋面震動而掉落，至於是誰將馬達移開需待釐清。

昨晨參加2017渣打馬拉松的陳姓男子在經麥帥二橋下被橋上的馬達擊中頭部受傷，新工處昨表示因橋上工作平台的馬達年久失修導致掉落，今經勘察後表示，應是有人先將馬達移開固定的定點，放置在橋上的工作平台，因橋面會震動，馬達於是從橋的工作平台掉落。

至於是誰將馬達移走，新工處說待查證，並表示會與負責維護、維修的場商溝通。

此外，新工處說現台北市橋上有工作平台車的共有4座，分別為大直橋、社子大橋、 彩虹橋、麥帥二橋，今新工處檢視麥帥二橋，其餘3座橋預計2天可檢查完。

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  • 目前橋上剩下一個馬達，另一個已掉落的馬達，新工處表示，應是有人為因素，先將馬達移下放在橋上的工作平台上，因橋面震動而掉落，但是誰將馬達移開需待釐清。（記者聶瑋齡攝）

    目前橋上剩下一個馬達，另一個已掉落的馬達，新工處表示，應是有人為因素，先將馬達移下放在橋上的工作平台上，因橋面震動而掉落，但是誰將馬達移開需待釐清。（記者聶瑋齡攝）

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