學客語變好玩！竹縣竹東鎮玩客語桌遊

竹東鎮公所希望透過客語生活卡，讓小朋友從遊戲的過程中，學習客家生活用語，讓客語推廣校園扎根。（記者廖雪茹攝）

2017-02-13 11:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮客家山歌藝術節開跑，竹東鎮公所今天在竹東國小發表全國首創客語生活卡，希望讓小朋友從遊戲的過程中，學習客家生活用語，讓客語推廣校園扎根；縣長邱鏡淳宣布，縣府將成立客家語言復甦輔導團，並與學校、社區積極合作，依四季特色推廣多元化活動。

竹東鎮長徐兆璋表示，近年來有感於客家語言與文化逐漸流失，盼運用多元方式推廣客語，像是三腳採茶的客家小戲，透過幽默詼諧的戲碼，吸引鄉親喜歡客家戲曲，這次則創新推出客語生活卡，希望培養小朋友對客家語言和文化的興趣，進而強化客語表達能力。

富登國際行銷公司介紹客語生活卡的遊戲方式後，縣長邱鏡淳肯定客語桌遊的創意；但他也說，生活卡有的用字採簡體、或太過抽象，擔心小朋友閱讀有困難，建議改善。

邱鏡淳還說，竹縣除了義民祭典、國際客家嘉年華等活動，地方也積極投入客語教學，但並未主動向客委會申請經費，因此看不到真實數據；縣府將跨局處成立客家語言復甦輔導團，還將尋求學校、社區資源串聯，依春、夏、秋、冬推廣營隊等多元化活動，讓客家文化向下扎根。

縣府文化局長蔡榮光強調，語言消失代表組群式微，所以語言推廣很重要，縣府將跨局處成立客語復甦輔導團。縣府教育處長劉明超也強調，校園融入客語生活化，勢在必行。

竹東國小校長彭煥章說，公所去年推出「草根音樂季」，今年共同主動「全國客家日後生撐客家客家」闖學堂活動等，透過各類平台，讓學生從遊戲、課程中，在校園學習客家話。