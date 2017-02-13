怎麼算的？15元包子漲4元 李富城稱：漲50％

2017-02-13 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象專家李富城先前曾抱怨，物價上漲害他必須省吃儉用，還稱米價15年來沒漲過。今天，李富城再PO文，不滿包子店將15元的包子漲到19元、還縮水，稱這樣算起來「漲50％」，並且表明「今後不會再買」。

李富城騎鐵馬運動，回程買包子止飢，他說：「一個包子漲了4元（過去15元，現在19元），比原來的還小一號，總的算起來漲50％。」並且指出：「麵粉沒漲、肉價平穩、菜價也算平穩，4元，太多了。」李富城酸包子店：「商人嗎？一有機會一定大漲。」也表明他「今後不會再買這家的包子」。

李富城表示，一家人一天的餐費僅500元，「要省着用，盡量不外買」。