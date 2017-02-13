李科永圖書館今復工 警方、保全工地外警戒

2017-02-13 10:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷經3年停工溝通，並考量地方不同訴求、3度調整設計圖的高雄市李科永紀念圖書館，今天上午正式復工﹔數名護樹聯盟成員到場抗議，警方與保全則基於工程安全，在工地外圍保持警戒。

高市府強調，多元意見是民主社會常態，公共建設則應以多數意見為依歸，對於少數極端反對意見，市府願意、也應該尊重，但並非等同真正的公民意見。

高市圖書館進一步指出，自103年到現在，歷經自辦15場說明會、1場公聽會、1場民間論壇、市議會5場公聽會，與持不同意見者面對面溝通，過程均公開透明﹔除考慮反對者意見所做的調整設計等諸多努力，館方也有信心證明，李科永圖書館會將對社區產生正面效益。

李科永紀念圖書館預定地位於高市中央公園裡、前兒童玩具圖書館原址改建，部分居民以移植樹木、水泥舖面過大、沒對地方貢獻不該冠名等理由強烈反對，也使得整個工程延宕多年。

高市府為回應不同意見者訴求，經數度溝通並在原設計上大幅調整，包括儘可能縮小基地面積、降低建築物高度，並將現地移植樹木從47棵降為1棵，於今日上午正式復工，初期工程內容主要是移除無照的原玩具博物館硬體。