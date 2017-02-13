台灣燈會驚見垃圾山？環局長：垃圾少到令人嚇一下

網路流傳台灣燈會驚人的垃圾山。（民眾提供）

2017-02-13 10:43

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣燈會兩天假日平均湧入180萬人，網路流傳入夜後美食區收攤時驚人的垃圾山，雲林縣政府環保局長林長造卻表示，這次台灣燈會的垃圾，少得令環保局嚇一跳。

網路流傳的台灣燈會垃圾山照片，經查證是收攤時各攤位把垃圾集中處理，並非燈會園區開放時的照片，雖然照片中垃圾堆積成山，林長造表示，從2月7日到2月12日合計6天，台灣燈會所產生的垃圾只有43公噸。

這43公噸的垃圾經過資源回收9公噸、廚餘8公噸，實際產生的垃圾只有26公噸，遠比環保局原預估少很多，原因除了資源回收做的徹底外，主要是美食區和農特產區的垃圾，都有承租單位自行外包處理，2017雲林台灣燈會的垃圾量竟只有去年桃園台灣燈會的三分之一，數量少到令人吃驚。