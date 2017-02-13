| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台灣燈會驚見垃圾山？環局長：垃圾少到令人嚇一下

網路流傳台灣燈會驚人的垃圾山。（民眾提供）

2017-02-13  10:43

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣燈會兩天假日平均湧入180萬人，網路流傳入夜後美食區收攤時驚人的垃圾山，雲林縣政府環保局長林長造卻表示，這次台灣燈會的垃圾，少得令環保局嚇一跳。

網路流傳的台灣燈會垃圾山照片，經查證是收攤時各攤位把垃圾集中處理，並非燈會園區開放時的照片，雖然照片中垃圾堆積成山，林長造表示，從2月7日到2月12日合計6天，台灣燈會所產生的垃圾只有43公噸。

這43公噸的垃圾經過資源回收9公噸、廚餘8公噸，實際產生的垃圾只有26公噸，遠比環保局原預估少很多，原因除了資源回收做的徹底外，主要是美食區和農特產區的垃圾，都有承租單位自行外包處理，2017雲林台灣燈會的垃圾量竟只有去年桃園台灣燈會的三分之一，數量少到令人吃驚。

廣告
  • 環保人員和志工辛苦的撿垃圾，多數是菸蒂。（民眾提供）

    環保人員和志工辛苦的撿垃圾，多數是菸蒂。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 垃圾
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：台灣燈會驚見垃圾山？環局長：垃圾少到令人嚇一下


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.