台東山坡地開發惹議 農業處：合法申請，災害機率低
2017-02-13 10:31
［記者張存薇／台東報導］台東縣山坡地種植作物惹議，縣府農業處長許瑞貴表示，根據現行規定，要在山坡地以機械整地、種作物必須申請簡易水保，宜農牧用地坡地約在26度以上者，不能開發，平坦農地最多申請2公頃、有坡度的土地則以申請不超過5分地為限，以去年核准1111件簡易水保案件來說，只要確實申請、做好水土保持，發生災害機率極低。
許瑞貴說，去年台東縣發生土石流意外，主要是因為尼伯特風災把大樹連根拔起，接下來又發生9、10月連續颱風與豪大雨，且長期觀察，台東縣土石流發生地多在坡度過大的未開發宜林地，並非申請合法的山坡地。
他指出，縣府透過衛星定位及鄉鎮市公所配合，都可以在最短時間內完成山坡地違規查報，前年查報135件，罰了800多萬元，去年查報124件、罰900多萬，兩年加起來1800萬元，違規查報執行能量在全國數一數二。
此外，他進一步說，以多良車站上方土地為例，的確坡度較大，但是在地居民早期迄今都是以人工整地方式開發，種的是小米、紅藜或雜糧，並非生薑，看起來外貌有影響，但造成水土流失狀況不多。也呼籲民眾多種樹。
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