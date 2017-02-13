79年後志願役退伍官兵 6萬人享就學就業服務
〔記者羅添斌／台北報導〕為提升募兵制成效，及讓更多民眾對政府政策有感，退除役官兵輔導委員會今天宣布，擴大對第二類退除役官兵的資格認定年限，只要是民國79年之後退伍、服役4年以上10以下的志願役官兵，都會納入服務對象，可依服役年限的多寡，享有6至16年的就學及就業服務，預計將會有6萬餘人受惠。
此外，被納為第二類退除役官兵者，依據退輔會規定，若當事人是「無職身份」，他在前往退輔會所屬榮民醫院就診就醫時，還可享有免掛號費的優惠。
退輔會官員指出，這項措施是參考美國的「大兵法案」，擴大對志願役退伍軍人的優惠及服務政策，而根據美方統計資料顯示，退伍軍人服務對象在資格放寬之後，由於服務對象擴大，受惠的家庭也增多，社會各界實質感受到政府對募兵制政策，而美國在政策放寬的第一年，募兵成效就增加達到10％左右。
退輔會指出，具有榮民資格者是指服役滿10年以上的志願役官兵，而服役在4年以上、10年以下者，政府已在去年起實施並且納為服務對象，但因為並非榮民，因此是以「第二類退除役官兵」命名。
官員指出，由於對「第二類退除役官兵」的服務是在去年才開始，符合資格的對象約有5萬餘人，但登記接受就學就業服務的僅有1600餘人；退輔會宣布放寬資格，自民國79年以後退伍的退伍官兵都納為第二類退除役官兵服務對象後，預估將新增6萬餘人受惠，總計第二類退除役官兵人數為11萬餘人，預計今年會有1萬3千餘人登記接受就學就業服務，較去年增加達7．18倍。
由於服務對象增多，退輔會官員說，已經擴大職訓能量，有效提升訓後的就業率，短期內將依產業用人需求，導入優質訓練機構能量調整增開專班77班，並協商簡化流程，由國防部統一受理報名；中期以擴充訓練中心軟硬體設備，提升訓能訓量，增加就業成效。
在就學服務方面，退輔會說，提供大專院校獎助，由每學期2至4萬元增到3至5萬元，以激勵就學增進就業力，洽談開辦學用合一專班，同時滿足專業、學業及就業需求。
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