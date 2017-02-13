| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

今天開學日 台東縣長帶頭宣導友善校園

台東縣長黃健庭（中右）到新生國小參加開學日活動。（記者黃明堂攝）

2017-02-13  10:00

〔記者黃明堂／台東報導〕今天是開學日，台東縣長黃健庭參加新生國小始業式暨友善校園週宣導，與學生代表簽署誓約，希望小朋友在學校要相親相愛，營造「反霸凌、反毒、反黑」的溫馨友善校園環境。

黃健庭帶領全校師生舉行反霸凌誓師活動，宣誓「我願以最真誠的心，落實品德教育，關心並幫助別人，反對任何霸凌，拒絕接觸毒品與黑幫，反對遭受威脅，我堅持友愛同學、尊敬師長，營造友善校園」，最後與來賓及師生代表簽名表達宣示決心，並與全體師生合影。

他表示，今天是各級學校開學的第一天，希望大家在學校要相親相愛，低年級要尊敬高學年級，高年級同學則要保護低年級的學弟妹，營造一個友善的學習環境快樂成長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友善校園 黃健庭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：今天開學日 台東縣長帶頭宣導友善校園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.