今天開學日 台東縣長帶頭宣導友善校園
2017-02-13 10:00
台東縣長黃健庭（中右）到新生國小參加開學日活動。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕今天是開學日，台東縣長黃健庭參加新生國小始業式暨友善校園週宣導，與學生代表簽署誓約，希望小朋友在學校要相親相愛，營造「反霸凌、反毒、反黑」的溫馨友善校園環境。
黃健庭帶領全校師生舉行反霸凌誓師活動，宣誓「我願以最真誠的心，落實品德教育，關心並幫助別人，反對任何霸凌，拒絕接觸毒品與黑幫，反對遭受威脅，我堅持友愛同學、尊敬師長，營造友善校園」，最後與來賓及師生代表簽名表達宣示決心，並與全體師生合影。
他表示，今天是各級學校開學的第一天，希望大家在學校要相親相愛，低年級要尊敬高學年級，高年級同學則要保護低年級的學弟妹，營造一個友善的學習環境快樂成長。
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