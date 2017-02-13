屏東縣嬰兒出生率 獅子鄉最高、高樹殿後

屏東縣去年的嬰兒出生人數為5129人。（記者侯承旭攝）

2017-02-13 09:42

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年共有5129名嬰兒誕生，平均出生率為千分之6.12，比前年略微下降。

根據屏東縣民政處統計，全縣33個鄉鎮市中，獅子鄉的嬰兒出生率最高達千分之12.66，其次是里港鄉千分之12.18、泰武鄉千分之11.83。獅子鄉與泰武鄉都是原住民鄉鎮。

屏東縣有8個原住民鄉鎮，嬰兒出生率都高於千分之9，里港鄉因為優渥的生育津貼激勵，是唯一勝過原住民出生率的平地鄉鎮。

屏東縣嬰兒出生率最低的是高樹鄉，只有千分之4.00，其次為佳冬鄉千分之4.29、麟洛鄉千分之4.38。值得注意的是，屏東縣去年死亡人數共8544人，比嬰兒出生人數多了3415人。