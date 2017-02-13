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情人節浪漫賞櫻去！咪醬帶你直擊天元宮花況

快跟著本報特派花況主持人「咪醬」，直擊賞櫻勝地淡水天元宮！

2017-02-13  13:59

快跟著柴犬大人「咪醬」一起來淡水天元宮賞櫻吧！

〔即時新聞／綜合報導〕告別了過去數日冷颼颼的天氣，一年一度的西洋情人節將在暖暖的陽光中登場。在這浪漫的節日裡，知名賞櫻勝地淡水天元宮的櫻花開得如何？快跟本報特派主持人「咪醬」一起去看看吧！

雖然還未3月，前來天元宮賞櫻的遊客已絡繹不絕，特派員咪醬邁開四足沿著斜坡走到後山，一路上嫣紅的三色櫻早已掛滿枝頭，樂得遊客們紛紛駐足留影，清脆的快門聲不絕於耳。

咪醬發現，天元宮天壇階梯前最大株，有著「櫻王」美名的櫻花樹，廟方已在原種植處補栽一株了，預計今年3月後也會開出美美的櫻花。咪醬最後提醒各位讀者，目前在天元宮綻放的是後山的三色櫻，想賞吉野櫻花海的朋友們可能還需要再等等喔！

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  • 目前現場三色櫻已經盛開囉，吸引許多遊客駐足留影～

    目前現場三色櫻已經盛開囉，吸引許多遊客駐足留影～

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相關關鍵字： 情人節 櫻花季 淡水天元宮 網搜 賞櫻
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