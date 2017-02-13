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告別冬天！未來1、2週春暖花開好天氣

寒流尾聲，各地溫度逐漸回暖，但日夜溫差仍大。（示意圖）

2017-02-13  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕這波冷空氣對台灣的影響告一段落，各地氣溫逐漸回暖，不過由於輻射冷卻，日夜溫差仍大。氣象達人彭啟明指出，未來一兩週將是好天氣，建議民眾好好把握。不過，他也提醒，冬季邁入春季的水氣不多，水庫的水要撐到梅雨季，為防旱象，建議民眾節約用水。

彭啟明表示，這波冷空氣以邁入尾聲，清晨在中南部空曠區域雖仍有11、12度的低溫，但已較前幾天回溫1到2度以上，今天白天回溫感覺更明顯，預期北部可以接近20度、中南部22-23度、高雄屏東可以到23-25度，未來幾天將會逐步回溫，每天上升1-2度，到週四、週五時，會明顯春暖花開的感覺，而這樣的趨勢會持續到下週，建議民眾好好把握好天氣。

由於冬季邁入春季時，水氣不多，水庫裡的水必須撐到梅雨季節，彭啟明提醒，為防乾旱發生，建議民眾及早做好預防準備，調整用水習慣、節約用水。

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