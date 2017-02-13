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許厝學童今回本校 家長分校拉布條抗議

學童家長及村民在許厝分校拉白布條抗議。（記者黃淑莉攝）

2017-02-13  09:36

［記者黃淑莉／雲林報導］國中小學今天開學，雲林麥寮橋頭國小許厝分校學童一早搭專車回橋頭本校上課，家長及多位村民在許厝分校拉白布條抗議。

因國衛院、國健署委託專家學者調查尿液中硫代二乙酸（TdGA）數值報告矛盾，許厝分校學童到底要在那裡上課再度引發爭議，行政院上週決定學童續留本校上課，引發地方強烈不滿。

今天開學日許厝分校61名學童一早搭專車到橋頭上課，雲林縣府教育處長梁恩嘉、橋頭國小校長陳仕祥在門口迎接學童，梁恩嘉對學生精神講話，強調縣府相當重視學童的安全及健康，並贈送燈會小雞提燈給小朋友。

許厝分校五育基金會主委許弘霖與多位家長、縣議員林深、麥寮鄉長許忠富等人則在許厝分校前拉白布條抗議，高喊「3年遷3次受教權何在」、「未審先判無法接受」、「白賊政府言而無信」。

許弘霖、林深表示，行政院安置沒有法源依據，家長無法接受，將向法院提告行政院瀆職，並將召開國際記者會及抗議，也會進一步向監察院提出檢舉。

許忠富指出，61位學童家長有58人同意回分校、3人沒有意見，家長難道會不重視學童健康嗎？且環保署監測空氣中也未發現氯乙烯（VCM），公所絕對支持地方家長意見。

許再發強調，這學期六月結束前，中央、縣府都沒有進一步動作，地方將把孩子帶回分校搭帳棚、自聘老師上課。前任村長許春生氣憤說，政府決定事情草率、施政無能，拿學童健康當藉口，當務之急應該找出污染源頭。

梁恩嘉表示，縣府很關心學童的安全、健康，縣府會持續與中央針對環境及孩童的健康做追蹤及監測，在安全無虞之下會希望孩子能及早回許厝分校上課。

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  • 許厝分校學童今早搭專車回橋頭本校上課。（記者黃淑莉攝）

    許厝分校學童今早搭專車回橋頭本校上課。（記者黃淑莉攝）

  • 許厝分校學童跟著老師一起打掃教室。（記者黃淑莉攝）

    許厝分校學童跟著老師一起打掃教室。（記者黃淑莉攝）

  • 教育處長梁恩嘉發送燈會小雞提燈給許厝分校學童。（記者黃淑莉攝）

    教育處長梁恩嘉發送燈會小雞提燈給許厝分校學童。（記者黃淑莉攝）

  • 麥寮鄉長許忠富（中）、許厝分校五育基金會主委許弘霖（左）、縣議員林深等人表達不滿。（記者黃淑莉攝）

    麥寮鄉長許忠富（中）、許厝分校五育基金會主委許弘霖（左）、縣議員林深等人表達不滿。（記者黃淑莉攝）

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