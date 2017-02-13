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小朋友神造句被圈起 網友酸老師玻璃心

2017-02-13  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕照樣造句再度引發爭議！1名網友在臉書上傳1張考卷擷圖照，要大家評評理，小朋友的照樣造句，「死了，子孫為你辦後事」沒有問題，卻被閱卷老師圈起來，讓他大感不滿。

擷圖被分享至《爆料公社》，引起上百網友激戰，多數網友表示小朋友的造句沒有問題、很實在、寫的很棒，直指「老師玻璃心」；還有人表示，長輩去逝，晚輩當然要替對方辦後事，「哪裡錯了」；也有人感嘆，「現在國小造句都不能有創意，甚至寫實也不行」，「不然就一定要照課文」或是「符合老師所謂的邏輯」；另有人批，造句本來就是讓學生寫下自己的想法，詞意通順即可，「難道要遵照當老師的想法意思去寫嗎？」質疑「這樣就不是造句，而是照寫了」。

部分網友指出，「例句才奇怪吧」、「例句反而很不通」，大酸閱卷老師批改標準是「只准白雲披圍巾，不准子孫辦後事」，獲得近千人按讚大表認同。

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  • 有小朋友照樣造句，寫下「死了，子孫為你辦後事」，被閱卷老師圈起來。（圖擷取自《爆料公社》）

    有小朋友照樣造句，寫下「死了，子孫為你辦後事」，被閱卷老師圈起來。（圖擷取自《爆料公社》）

  • 老師將小朋友的句子圈起來，引起網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

    老師將小朋友的句子圈起來，引起網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

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相關關鍵字： 子孫 後事 爆料公社 造句
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