燈會最辛苦幕後英雄 警察有床睡了！
2017-02-13 09:51
警政署長陳國恩已請雲林縣警察局妥適安排，將休息場所移至西螺福興宮的香客大樓，讓員警能充分休息。（圖擷取自NPA署長室）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會虎尾主燈區人潮驚人，第一天擠進190萬人次，網友在臉書爆料警察工作辛苦，夜宿環境卻如難民營。警政署長陳國恩已請雲林縣警察局妥適安排，將休息場所移至西螺福興宮的香客大樓，讓員警能充分休息。
台灣燈會熱鬧展開，現場除了志工在場協助，雲林縣警局也向中央申請支援，包括保一、保四總隊及外縣市員警，前來雲林燈會支援。有網友貼出一張攝於雲林縣警察局體技館的照片，指出員警休息夜宿處所看似簡陋，宛如來到「難民營」。
臉書「NPA署長室」表示，聽到警察同仁反應執勤時間過長、休息地點不夠舒適，已請雲林縣警察局安排。保一支援同仁的休息場所已從原柔道場變更至西螺福興宮的香客大樓，並請雲林縣警察局妥適編排同仁勤務。「NPA署長室」指出，「有心血管舊疾的同仁只要稍感身體不適，也請您莫硬撐」，對執勤警員表示關心與感謝。
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