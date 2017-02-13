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寒流減弱日夜溫差大 16縣市低溫特報

氣象局表示，今天寒流持續減弱，氣溫也會再回升，但夜晚及清晨各地氣溫仍低。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-13  06:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）夜晚及清晨因輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，最低溫嘉義僅11.3度。氣象局於各地（除台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣）發布低溫特報。

氣象局表示，今天寒流持續減弱，氣溫也會再回升，但夜晚及清晨各地氣溫仍低，嘉義以北及宜蘭清晨低溫約10至13度，其他地區約14至16度，中南部日夜溫差可達10度以上，中南部白天高溫可以回升到23至25度，北部、東半部高溫則在18到20度。

天氣方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，西半部幾乎都有機會見到陽光，迎風面的東半部地區會有零星短暫雨。

氣象局預估，本週二（14日）清晨在輻射冷卻影響下，氣溫仍偏低，西半部及東北部仍只有12至14度左右，其他地區則在15到16度，白天的溫度會有較明顯的回升，北部、東半部在20到22度間，中南部可達24到25度左右，西半部日夜溫差持續擴大。

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空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
10 ~ 16 10 ~ 22 14 ~ 24 11 ~ 18

氣象局於各地（除台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣）發布低溫特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）

今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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