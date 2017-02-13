02/13 各報重點新聞一覽
繼花蓮傳出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，台南市六甲區一處火雞場也確診感染會傳人的H5N6，這也是西部地區的首例。（記者蔡文居翻攝）
自由時報
禽流感擴大 台南火雞感染H5N6
H5N6禽流感疫情擴大！繼花蓮鴨隻爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，農委會防檢局昨日證實原本疑因飼料問題而造成三千多隻火雞死亡的台南六甲區火雞場，確診也是感染會傳人的H5N6病毒；面對不僅水禽、陸禽都發現H5N6病毒，而且東部、西部都有禽場淪陷，農委會除將對涉及隱匿未通報的火雞場業者依法開罰外，昨也緊急建議行政院成立「中央災害應變中心」，提高防疫作業至全國性層級。
宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，對未做農業使用的農地農舍加徵房屋稅一到三倍。但接任宜蘭代理縣長才五天的吳澤成昨天宣布，五月將取消違規農舍房屋稅加價措施，外界認為是上週甫轉任農委會主委的前縣長林聰賢「人去政息」、政策急轉彎，但吳澤成強調，「這是將執行上的偏差導正過來，是林縣長任內就已在檢討的政策」。
北韓射飛彈 川普：美國100％挺日本
就在美國總統川普接待來訪的日本首相安倍晉三之際，北韓十二日朝日本海試射一枚疑似「舞水端」中程彈道飛彈。這是川普當選美國總統以來，北韓首次試射飛彈，再度引起區域緊張及國際關注，美國、日本、南韓政府皆密切關注北韓軍事動向。川普和安倍也發表共同聲明譴責平壤，安倍表示「絕不能容忍」北韓挑釁，川普則強調美方將「百分之百」支持日本。
蘋果日報
《蘋果》直擊 青山變瘌痢頭 台東土石流 薑田濫墾害的
台灣最後淨土嚴重流失！人稱美麗後山的台東，去年在颱風時期發生土石流災害，《蘋果》追查原因，赫然發現台東山區，因不肖商人為生產高經濟價值的生薑、釋迦等作物，竟大規模租用台東山林濫墾搶種，光去年生薑種植面積就達404.49公頃，加上其他被違法佔用濫墾的土地3千多公頃，導致後山土石流不斷。台東地檢署檢察官現場履勘時傻眼，痛批：「整個山頭都空了！」
扯 天降馬達 砸爆跑者頭
第四屆台北渣打公益馬拉松昨舉行，一名與賽的陳姓男子行經麥帥二橋底下，竟遭一顆從天而降的馬達砸頭，當場倒地，送醫後頭頂縫12針、下巴縫4針，門牙也斷4顆，雖無生命危險，但有輕微腦震盪須留院觀察。台北市新工處證實馬達是維修橋樑的鋼構平台設備之一，疑因零件鬆脫掉落，會釐清原因並賠償傷者。
聯合報
核廢料貯存覓地 台電相中4無人島
「蘭嶼核廢料要搬到哪裡去？」不僅蘭嶼鄉民關心，也考驗小英政府落實非核家園的執行力。台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案，獲經濟部贊成，經半年調查，台電篩選出四個候選場址。據了解，這四個無人島候選場址分別落於基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。
禽流感大爆發…雞鴨鵝全淪陷 東西部都失守
Ｈ５Ｎ６高病原性禽流感疫情擴大，雞鴨鵝全淪陷、東西部都失守。繼花蓮玉里幼鵝、花蓮玉里鴨隻（在宜蘭屠宰場被攔截）感染H5N6後，昨台南六甲火雞場也確認檢出Ｈ５Ｎ６。農委會副主委陳吉仲昨率防檢局、畜衛所官員，並偕同疾管署召開記者會宣布，疫情已達成立中央災害應變中心條件，將跨部會、結合全國大專院校共同防疫。
中國時報
挑安倍訪美時機…北韓射飛彈挑釁 川普：百分百挺日
北韓12日清晨在平安北道芳峴地區向朝鮮半島東部海域發射一枚型號不明的彈道飛彈，飛行約500公里後，墜入日本海。這是北韓在美國總統川普上台後首次試射彈道飛彈，分析指出，平壤此舉可能意在炫耀其發射核彈的能力，為川普新政府對北韓的強硬政策基調進行武力威嚇。
樓塌照造假元凶 蜂炮現場落網
台南地震造謠源頭抓到了。211清晨規模5.6強震後，有網友在網路上轉傳舊照片，散布樓塌謠言，鬧得人心惶惶，台南市刑大除了在11日帶回造謠的葉男及鄭女等2人外，並進一步清查製作源頭，12日凌晨在鹽水蜂炮活動中，帶回始作俑者19歲的謝男及2名散布者，偵訊後，依刑法恐嚇公眾罪函送法辦。
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