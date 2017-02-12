把台灣黃豆找回來 宜蘭農友展開復耕豆類計畫

宜蘭農友們在水稻蔬菜農吳紹文的號召下，展開宜蘭豆類復耕計畫。（記者簡惠茹攝）

2017-02-12 23:16

［記者簡惠茹／宜蘭報導］把台灣的黃豆、黑豆找回來！義美食品為支持台灣農業及農民計畫，願意用進口貨的兩倍價格，採購台灣本土非基因改造黃豆，宜蘭農友們在水稻蔬菜農吳紹文的號召下，也展開宜蘭豆類復耕計畫，蘭陽平原史上第一次出現大型雜糧播種機，13個農友、總耕種面積超過7甲，要在宜蘭釀造自己的醬油、生產真正屬於宜蘭的豆製品。

水稻蔬菜農吳紹文號召13名宜蘭農友，今年在南澳鄉、員山鄉大湖、三星鄉大洲、頭城鎮、壯圍鄉宜蘭各地開始復耕黑豆、黃豆，這週陸續完成播種。她說，現在農業生產蕭條，而雜糧還有發展的空間，目前黃豆、玉米、小麥的糧食自給率都還不高，雖然宜蘭生產只有一期，但是宜蘭的黑豆老種擁有特殊香味，做出來的醬油濃郁香醇，非常值得。

吳紹文說，這次邀請到台中「保證責任台中市中都農業生產合作社」理事主席馬聿安支持，引進播種機和收割機駛進蘭陽平原，以機械耕作5.4甲土地，加入手工耕作面積，共超過7甲土地進行雜糧復耕，其中宜蘭老種2甲，青仁黑豆8分，黃豆3甲以上，這是蘭陽平原史上第一次出現大型雜糧播種機，象徵蘭陽平原雜糧耕作邁入新紀元。

第一次種豆的吳育洲，一下手就是6分地，他說，這塊地以前都是種水稻，可是因為土壤偏砂質，排水很快，所以要常常灌水，否則容易乾掉、長草，後來想想或許比較適合種植雜糧類的作物，所以這次一起加入豆類復耕計畫，種植高雄選10黃豆。

有豐富種豆、釀造醬油經驗的老農吳慶鐘說，看到年輕一輩願意找回宜蘭雜糧豆類，真的很感慨，需要政府部門的介入，除了輔導農民耕種技術，也需要協助提供農機具，否則一台大型雜糧播種機要價60萬元、收割機更要價高達4百萬元，農民難以負擔。

此外，吳慶鐘說，政府出面幫忙行銷，也才能給農民有力的後援，例如配合學校飲用宜蘭豆製程的豆漿、豆腐等等。吳紹文也說，請農會支持使用宜蘭豆子做豆漿，不要再用中國豆或美國豆，才能幫助宜蘭雜糧闖出一片生路，而醬油可以兼顧農業一級生產、二級加工、甚至成為三級產業例如做品醬油莊園，是很好的農產整合方向。