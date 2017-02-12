煙火秀媽祖顯靈？ 網友：風調雨順、國泰民安

網友分享拍到的「媽祖」煙火照。（圖擷取自爆料公社）

2017-02-12 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，昨（11日）元宵夜舉辦高空煙火秀，有民眾分享當時拍到的煙火照，其模樣有如媽祖顯現，引發網友熱議。

有民眾於元宵節前往鹿耳門聖母廟觀賞煙火秀，卻意外拍下這張「媽祖顯靈」的照片，稱絕無後製、修圖，分享到臉書社團「爆料公社」，吸引逾2萬名網友按讚，並紛紛留言表示「太美了！」、「有神快拜」、「還有后冠耶」、「風調雨順 ，國泰民安」、「謝謝分享」

不過也有網友認為「看不出來，請指點」、「覺得比較像觀音」、「我只看到兩顆海膽」、「看不出來，與佛無緣，我是基督徒，阿門」、「覺得明天在LINE的家族群組會看到這張照片」、「最新長輩圖出現了」

台南鹿耳門聖母廟除了舉辦蜂炮及高空煙火秀，也舉辦「花火迎春迓春牛」系列活動，讓民眾蜂擁而上搶春牛，希望帶來新年好兆頭，保祐平安。