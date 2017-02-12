下水剎那最興奮! 高雄將引進敞篷式鴨子船
2017-02-12 22:17
坐鴨子船最興奮時刻，在於下水那一剎那。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市引進水陸兩用觀光車－鴨子船已有7年歷史，隨著去年的開頂雙層巴士受歡迎，交通局將於今年底前，另添購2艘敞篷式鴨子船，給民眾另一種新奇體驗。
高雄擁有全台僅有的2艘鴨子船，以往行駛蓮池潭等路線，目前則由港都客運接手，專走駁二至愛河航線，由於過了嚐鮮期，近年營運走下坡。
不過，今年農曆春節及元宵假期，鴨子船開出紅盤，每艘的日營收由2萬1千元增加到3萬6千元，載客量也增加85%!
澳門旅遊局上週來高雄考察，特別搭乘鴨子船體驗，獲得好評，澳門旅遊局人員表示，澳門地理環境與高雄的山、海、河、港相似，決定也引進鴨子船營運。
高市交通局表示，國外的鴨子船大都是敞篷式，台灣受限於法令，以往只能引進包頂式，否則驗車過不了關。直到前年底交通部修改大客車法令，高雄市去年才有辦法引進2輛開頂雙層巴士，今年更將引進2艘敞篷式鴨子船。
交通局說，坐鴨子船最興奮時刻，在於下水那一剎那，但包頂式鴨子船，乘客無法直接與外頭的風景互動，因此才計畫引進敞篷式鴨子船，讓乘客更有互動快感。
敞篷式鴨子船引進高雄後，可能接駛駁二至愛河航線，或配合輕軌第一階段通車到C14站，走高雄展覽館接駁二、西子灣等路線，舊有的包頂式鴨子船，則可能移回蓮池潭行駛。
民眾目前於每周五、六、日，都可在駁二大勇路底C5倉庫搭乘鴨子船，港都客運也規劃鴨子船夜遊愛河，並透過異業結盟方式，販售太陽能船、雙層巴士票券，將三種運具結合，推出觀光行銷套票。
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