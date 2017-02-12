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「川普雞」紅腹錦雞寒流迷途 高雄街頭凍傷獲救

酷似美國總統川普被網友讚封「川普雞」的紅腹錦雞，寒流迷途現身高雄街頭，身體凍傷虛弱幸及時獲救，交由動保處收容。（楊定紘老師提供）

2017-02-12  21:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕外型酷似美國總統川普，網路被封「川普雞」，中國列入二級保護的瀕危動物「紅腹錦雞」，竟現身高雄公園的矮樹葉堆裡，全身凍傷虛弱，幸被屏科大老師楊定紘發現，昨晚通報動保處送醫救回，今天由壽山收容所照顧。

據了解，紅腹錦雞（學名：Chrysolophus pictus）屬於雉科，又名金雞、采雞，雄雞頭頂金色鮮豔的羽冠，輝映著絲綢般光澤，頸側與後頸覆蓋金紅色扇形羽毛，羽緣藍黑色，上背銅綠色，非常吸睛，是中國特有鳥種，遭非法捕獵嚴重，已被列入「瀕危動物」，列為「二級」保護動物。

楊定紘昨夜於前金區一處公園見這隻鳥迎面飛來，搖晃不穩地落在公園矮樹葉堆裡，好奇靠近觀察十分鐘，卻不見牠驚慌飛離，研判可能受傷或凍僵，便打119求助，消防員趕到轉通知動保處，將牠送醫並收容照顧。

紅腹錦雞常活動於山地，不喜歡群居，不可能從中國獨力飛來台灣，動保人員不排除「川普雞」遭人棄養，或飼主未關好而逃出，呼籲失主向動保處認領。

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  • 紅腹錦雞因酷似美國總統川普被網友讚封「川普雞」。（法新社）

    紅腹錦雞因酷似美國總統川普被網友讚封「川普雞」。（法新社）

  • 紅腹錦雞寒流迷途現身高雄街頭，身體凍傷虛弱幸及時獲救，交由動保處收容。（楊定紘老師提供）

    紅腹錦雞寒流迷途現身高雄街頭，身體凍傷虛弱幸及時獲救，交由動保處收容。（楊定紘老師提供）

  • 酷似美國總統川普被網友讚封「川普雞」的紅腹錦雞，寒流迷途現身高雄街頭，身體凍傷虛弱幸及時獲救，恩人楊老師與牠合照。（楊定紘老師提供）

    酷似美國總統川普被網友讚封「川普雞」的紅腹錦雞，寒流迷途現身高雄街頭，身體凍傷虛弱幸及時獲救，恩人楊老師與牠合照。（楊定紘老師提供）

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