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蔡正元粉絲別再亂！牡丹有神社也將紀念阿祿古

屏東縣府早有規劃在石門古戰場紀念阿祿古。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-12  21:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國民黨政策會執行長蔡正元，日前高調批評牡丹高士神社引發各界討論，除了高士村民嚴正駁斥，其中還提到「不是重建阿祿古酋長的英勇事蹟而是重建日本神社」，屏縣府文資所強調，早有規劃在石門古戰場紀念阿祿古，還會重建牡丹社相關歷史場域。

雖然蔡正元亂爆料抨擊高士神社風波暫息，但牡丹鄉公所仍不時會接到「抗議」電話，大多迎合蔡的言論要牡丹拆神社，甚至辱罵牡丹鄉「賣國賊、漢奸」等，讓公所總機人員相當無奈，呼籲民眾不要浪費公務電話資源。

對於神社風波，近期積極進行牡丹社事件場域重建的屏縣府文資所，強調「歷史歸歷史」，並提出早已規劃的4年計畫，其中重點便是「重建阿祿古酋長的英勇事蹟」，最快今年中旬就會執行。

屏縣文資所主任王文章說，牡丹社事件場域重建計畫，除了在石門古戰場以故事牆或銅像意象紀念阿祿古，事件前「羅發號事件（影響鵝鑾鼻燈塔興建）」簽署南岬盟約的出火地區，同樣會設計故事場景，並將這些歷史透過微電影方式呈現。

王文章強調，神社只是一種「日本元素」並非祭拜用，日人捐助重建時，尊重當地原住民部落會議決定，揭幕後也帶著藝術角度欣賞神社，完全是民間自發的行為，希望各界尊重當地居民和解的立場。

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  • 牡丹鄉公所總機頻遭騷擾。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹鄉公所總機頻遭騷擾。（記者蔡宗憲攝）

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