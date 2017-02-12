桃園燈會3天湧入30萬人次 迎接情人節這區最夯

桃園燈會3天湧入30萬人次，迎接西洋情人節這區最夯。（記者李容萍攝）

2017-02-12 22:07

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園燈會在龍潭大池從10日展出持續至19日，經統計這3天累計湧入30萬人次參觀，燈會期間適逢西洋情人節，在龍潭大池滿月橋旁的木橋上設置歌頌愛情的「星月情緣」燈區，使用星星形狀的造型設計，保留木橋的古色古香風格，再利用燈飾打造浪漫情懷，駐足木橋上可遠眺主燈區的光環境，搭配湖畔的美麗風光，預估14日的「情人浪漫之夜」，此燈區將成為最夯的拍照區。

今年桃園燈會使用超過100萬顆LED燈泡，設置1座主燈、1座副燈、6組特色燈組、2座創意光廊，呈現在地觀光、生態等，於燈會期間的每晚6時至9時30分，每30分鐘展演1次環湖主燈秀，週一至週五是晚上10點熄燈，週六、日是晚上10點30分熄燈。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，燈會期間每天均於水上舞台安排不同主題的表演節目，今晚是「管樂之夜」，明晚是「河洛閩南之夜」，14日是「情人浪漫之夜」，15日是「國樂之夜」，16日「多元族群之夜」，17日是「原住民之夜」，18日是「鐵玫瑰之夜」，19日「閉幕典之夜」。

楊勝評說，燈會期間還邀請國外團體表演團體獻藝，包括韓國庆明打擊樂團、美洲安地斯樂團、AMIGO拉丁樂團、泰國HOUDINI樂團、墨西哥原住民樂團、日本HEAVENESE節慶樂團及CHURASA擊鼓樂團等，為遊客帶來高水準的演出。

由於燈會開始至今適逢寒流來襲，多日夜間低溫，市長鄭文燦對員警不畏風寒在燈區四周進行交通疏導，今晚前往臨時警察行動休息補給站慰勉員警執勤辛勞，並囑咐龍潭警分局長林建宏要給予員警足量的糧食補充體力以及舒適的休息場所。