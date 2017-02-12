桃園燈會3天湧入30萬人次 迎接情人節這區最夯
2017-02-12 22:07
桃園燈會3天湧入30萬人次，迎接西洋情人節這區最夯。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園燈會在龍潭大池從10日展出持續至19日，經統計這3天累計湧入30萬人次參觀，燈會期間適逢西洋情人節，在龍潭大池滿月橋旁的木橋上設置歌頌愛情的「星月情緣」燈區，使用星星形狀的造型設計，保留木橋的古色古香風格，再利用燈飾打造浪漫情懷，駐足木橋上可遠眺主燈區的光環境，搭配湖畔的美麗風光，預估14日的「情人浪漫之夜」，此燈區將成為最夯的拍照區。
今年桃園燈會使用超過100萬顆LED燈泡，設置1座主燈、1座副燈、6組特色燈組、2座創意光廊，呈現在地觀光、生態等，於燈會期間的每晚6時至9時30分，每30分鐘展演1次環湖主燈秀，週一至週五是晚上10點熄燈，週六、日是晚上10點30分熄燈。
市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，燈會期間每天均於水上舞台安排不同主題的表演節目，今晚是「管樂之夜」，明晚是「河洛閩南之夜」，14日是「情人浪漫之夜」，15日是「國樂之夜」，16日「多元族群之夜」，17日是「原住民之夜」，18日是「鐵玫瑰之夜」，19日「閉幕典之夜」。
楊勝評說，燈會期間還邀請國外團體表演團體獻藝，包括韓國庆明打擊樂團、美洲安地斯樂團、AMIGO拉丁樂團、泰國HOUDINI樂團、墨西哥原住民樂團、日本HEAVENESE節慶樂團及CHURASA擊鼓樂團等，為遊客帶來高水準的演出。
由於燈會開始至今適逢寒流來襲，多日夜間低溫，市長鄭文燦對員警不畏風寒在燈區四周進行交通疏導，今晚前往臨時警察行動休息補給站慰勉員警執勤辛勞，並囑咐龍潭警分局長林建宏要給予員警足量的糧食補充體力以及舒適的休息場所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 曾批萬大線多次動工 柯文哲：這次不一樣
- 打停止親權官司 外公與生父掀搶人大戰
- 傳承189年 燈排遶境照亮花壇
- 上下搖晃超有感 高雄人呼不只4級
- 總統府資政宋楚瑜 赴梅山玉虛宮參拜
- 1.19萬斤米糕桃 受天宮萬人吃平安
- 《52》浪漫場景華山重現 魏德聖聯名柯文哲祝福新人
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- 新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的
- 找不出原因！創作歌手昏迷癲癎發作
- A漫設定竟是真的！他自爆「睡眠性交症」 性侵判無罪
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控
- 斷開「被姦專業戶」閃嫁美國 女星衰捲詐騙案
- 璞園摩天樓「震」撼 斬裕隆收驚
- HBL》高國豪一人難敵眾拳 南山八強全勝
- 女主播爽勾3男回香閨 豪曬4P啪啪啪影片
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 網球》索菲亞公開賽 高芬、小費德爾爭冠
- 路跑》最強素人媽媽 年過不惑打趴各路好手奪冠
- 台灣燈會又傳意外！ 花燈平台晚間塌陷
- 高雄小港毛巾乾洗工廠火警 幸無人受困
- 刺蔣案鄭自才成畫家 許願留住台灣美景
- 〈夫妻加油站〉退一步 幸福回溫中
- 克隆尼夫妻將迎雙胞胎 老媽興奮揭曉寶寶性別
- 男歌手撞臉池錫辰同合照 宋智孝笑嗨嗨
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- HBL》天助自助！南山力克苗商奪最後一張4強門票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese wounded in HK fire attack
- 反對年金改溯及既往 李來希嗆打訴訟戰
- 規模6.7 菲強震15死
- 談國民黨經費困難 洪秀柱：我好像丐幫幫主
- 鄧超為戲患幽閉恐懼症 不跟工作人員互動遭指耍大牌
- 嚇死人！馬達從天而降 馬拉松跑者被K頭送醫
- 廢棄輪胎燃燒 竹市濃煙竄數公里遠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園燈會3天湧入30萬人次 迎接情人節這區最夯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分