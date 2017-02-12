南機場都更終有進展 核准成立籌備會
2017-02-12 21:46
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府宣佈要在南機場整宅推動公辦都更至今已2年，近期終於有所進展。南機場3期及1期1棟日前通過都更處審議，組成都更籌備會，半年內只要舉行會員大會取得75%的所有權人同意就能組成南機場第一個更新會。副市長林欽榮、都發局長林洲民今天參加3期團拜，睽違一年半回到南機場整宅，表示未來南機場將會比照大同區蘭州、斯文里整宅，以「產權坪換室內坪、加送公共設施」的條件推動更新。
然而，過去反對忠義國小廢校而與市府鬧僵的忠勤里長方荷生並未出席團拜活動，他表示自己沒有受邀，因為都更處跟都更中心不想讓他知道或介入公辦都更。但他說，自己都是支持公辦都更，但因為他過去反忠義國小廢校，所以被當成壞人。
林欽榮與林洲民上次來到南機場為2016年7月為南機場地區社區規劃師工作室揭牌。林欽榮說，南機場3期與1期第1棟已於2月9日核准成立更新籌備會，期待接下來只要達到同意比例就能成立更新會，踏出南機場的第一步。他強調，北市府以「誰先整合好誰先動」的理念推動南機場公辦都更，也鼓勵另外6區也可以盡速籌組更新會。
林欽榮也強調，北市府已經決定忠義國小與南機場公辦都更脫鉤，不再作為中繼宅，而老舊的忠義國小將會朝向與捷運萬大線共構，整建校舍。
議員郭昭巖表示，自己小時候都會挨家挨戶拜訪，所以對這個地方非常感恩，但等到自己選上議員後發現房子越來越老舊、漏水，「我都會很擔心大地震來時要怎麼辦」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 闖蔡總統維安警戒範圍 傳有空拍機被擊落...
- 警匪片！女毒犯撞警拒捕 差點演出「人間蒸發」
- 美國女性年過70不退休 原因竟是這個...
- （影音）宋仲基「抱歉我有XXX了」 打槍朴寶劍喊話想交往
- 機車被撞飛 騎士靠「護身倒法」輕傷
- 工程師預告全球地震 網友酸湊巧
- Maybank錦標賽》台將呂偉智後九洞失常 成績並列第56名
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- 新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的
- 「捷運練舞男」爆紅 金陽起底身分
- 傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音
- 疑似耕耘機暴衝 男子反被重壓命危
- 50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌
- 李嘉欣秀母姊合照 媽媽顏值成焦點
- 看到「地瓜拔絲」竟淚崩 男偶像哽咽說…
- （影音）SpeXial晨翔退團 子閎：開心比較重要
- 哈林搶頭香 放話「全家都來了」
- 日職》陽桑前隊友巴斯重返美職 回鍋遊騎兵
- SBL》蘇翊傑千次助攻史上第四 但最速紀錄破功
- 美日加強同盟 釣魚台適用安保
- 《觀察筆記》表面張力
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 談國民黨經費困難 洪秀柱：我好像丐幫幫主
- 川普︰川習通話 對大家有利
- 出席宗親餐會 洪秀柱稱多人選是好事
- 山寨兵馬俑否認侵權：我們有秦始皇指揮場面！
- HBL》看得見進步！譚傑龍得分創生涯新高 泰山摘第六
- Baby產後首度曬近照 40萬粉絲暴動惹...
- 夏如芝去年才分手 今PO婚紗照秀鑽戒
- 怒被鼓鼓捅刀！ 嘎嘎PO文爆氣怒嗆
- （影音）友神快拜！張惠妹現身挺歌神
- 把垃圾桶內的薯條撈給顧客？ 肯德基：誤會一場…
- 路跑》馬拉松狗狗明星「黃檸檬」 高雄達陣百馬（影音）
- 台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- HBL》「小綠綠」下半場崩盤 想晉4強得看南山臉色
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南機場都更終有進展 核准成立籌備會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分