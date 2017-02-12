南機場都更終有進展 核准成立籌備會

2017-02-12 21:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府宣佈要在南機場整宅推動公辦都更至今已2年，近期終於有所進展。南機場3期及1期1棟日前通過都更處審議，組成都更籌備會，半年內只要舉行會員大會取得75%的所有權人同意就能組成南機場第一個更新會。副市長林欽榮、都發局長林洲民今天參加3期團拜，睽違一年半回到南機場整宅，表示未來南機場將會比照大同區蘭州、斯文里整宅，以「產權坪換室內坪、加送公共設施」的條件推動更新。

然而，過去反對忠義國小廢校而與市府鬧僵的忠勤里長方荷生並未出席團拜活動，他表示自己沒有受邀，因為都更處跟都更中心不想讓他知道或介入公辦都更。但他說，自己都是支持公辦都更，但因為他過去反忠義國小廢校，所以被當成壞人。

林欽榮與林洲民上次來到南機場為2016年7月為南機場地區社區規劃師工作室揭牌。林欽榮說，南機場3期與1期第1棟已於2月9日核准成立更新籌備會，期待接下來只要達到同意比例就能成立更新會，踏出南機場的第一步。他強調，北市府以「誰先整合好誰先動」的理念推動南機場公辦都更，也鼓勵另外6區也可以盡速籌組更新會。

林欽榮也強調，北市府已經決定忠義國小與南機場公辦都更脫鉤，不再作為中繼宅，而老舊的忠義國小將會朝向與捷運萬大線共構，整建校舍。

議員郭昭巖表示，自己小時候都會挨家挨戶拜訪，所以對這個地方非常感恩，但等到自己選上議員後發現房子越來越老舊、漏水，「我都會很擔心大地震來時要怎麼辦」。