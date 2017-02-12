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龍潭迎古董嘉年華 造型爭奇鬥豔Cosplay

2017-02-12  22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「龍潭迎古董接財神」第2天的活動高潮，今天下午安排「迎古董嘉年華」活動，計有39組參賽隊伍、近2000人參加，下午3點隊伍在龍潭國小操場整隊出發，龍潭市區街上熱鬧非凡，參賽隊伍都摩拳擦掌、使出全力表演，有八仙過海、客家開口獅、童趣金雞丹鳳、星際大戰、包青天、牛魔王、公揹婆、客家大偶等，造型爭奇鬥豔，沿途敲鑼打鼓，熱情搖擺大秀才藝，圍觀民眾大呼過癮。

此競賽分為「古董組」與「創意組」2組，總獎金22萬元，各組前3名依序如下：「古董組」龍潭藝術家族文化團─重現迎古董、龍潭區上林社區發展協會─蘇州台胞返鄉懇親隊、漢英高級中學─上下街賽古董；「創意組」市新屋區社區健康營造協進會─-新屋民俗藝陣團、純青合唱團─當白雪公主遇到客家娶親、龍潭國小─龍飛Fun舞。

桃園市長鄭文燦今晚前往桃園燈會水上舞台頒獎，他表示，龍潭龍元宮在元宵節舉辦「迎古董接財神」活動已有百年歷史，其中「迎古董」是日治昭和年間龍潭居民在農忙之餘發展出來的娛樂活動，以當地鄉紳外表或姓名諧音製成造型道具置於牛車遊街，相互揶揄嘲諷貪官污吏、土豪劣紳，具幽默感也形成傳統，市府客家事務局將與客委會合作，將「迎古董」打造成為桃園的亮點活動。

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  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

  • 龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

    龍潭迎古董嘉年華，公揹婆、客家大偶、包青天、牛魔王都來Cosplay，圍觀民眾看得過癮。（記者李容萍攝）

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