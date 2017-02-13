民眾檢舉煙火擾民 高市環保局：不違法
2017-02-13 00:14
高雄燈會藝術節於12日凌晨在海邊施放長達20分17秒的大港煙火。 （資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕高雄12日凌晨在西子灣施放大港煙火秀，許多民眾都前往觀賞，但此舉也引發不少市民抱怨，被噪音吵到難以入眠。不過環保局對此表示，《噪音管制法》雖禁止在夜間10點到隔日早上8時施放煙火，但在特殊假日時則不予管制，因此並未違法。
《蘋果》報導，針對高雄燈會藝術節於12日凌晨在海邊施放長達20分17秒的大港煙火，有許多市民上網留言，指夜半被嚇醒，還有人說環保局應該去開單、取締，甚至有鼓山區居民檢舉高市府施放煙火製造噪音。
針對民眾質疑，環保局回應說，《噪音管制法》第8條雖禁止在夜間10點到隔日早上8點，雖禁止進行妨害他人生活環境安寧的相關行為，但高雄市另訂有自制條例，逢元旦、農曆除夕等特殊節日期間不予管制，因此大港煙火施放並未違法。環保局說，昨接獲檢舉時已對該民眾說明法令，也未到場測噪音，當然也不會開罰。
針對有民眾質疑煙火促發空污，環保局則說，導致空污的原因有很多，包含境外傳輸、機汽車廢氣等，不能全歸咎給煙火，環保局已努力思考改善方法，像是選在海邊或夜間施放煙火，盡量減低空污影響。
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