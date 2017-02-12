直擊平溪山區 他發現「滿山遍野的天燈屍體」
2017-02-12 20:55
〔記者張安蕎／新北報導〕「新北市平溪天燈節」在元宵節盛大展開，吸引上萬遊客到訪施放天燈，新北市府宣稱有避免天燈散佈的配套措施，但今天卻有民眾拍到大量天燈殘骸，景象宛如「滿山遍野的天燈屍體」，有的懸掛在電線上，有的墜落到路面，未熄的火星與煤油在馬路上燃燒，景象十分危險。
樹黨創黨主席潘翰疆今天在臉書發布多張相片，直擊平溪、雙溪山區出現大量天燈殘骸，樹枝上掛著紅、白、藍各色天燈，彷如天燈之墓，他表示自己只是去當地拜訪親友，卻沿路看到滿山遍野的天燈屍體，晚間更撞見一輛往返平溪的795公車，直接輾爆掉落在馬路上的天燈，「我拍完馬上去移除時，天燈心還有未熄的火星與煤油，市府該為司機與乘客加保意外險。」
事實上，環保爭議是每年平溪天燈節的討論焦點，在地天燈業者說，天燈不會有污染，居民都會自發撿拾回收，重複利用；新北市環保局表示，為避免掉落天燈散佈，平日定期以天燈紙兌換新北市專用垃圾袋或生活用品，並與當地店家合作成立3處「天燈紙回收小站」，讓民眾可以天燈紙折抵消費，商圈為維護環境也發起天燈骨架回收換現金活動，降低天燈對環境影響。
新北市觀旅局也針對天燈環保爭議表示，本月19日、25日都將舉辦淨山活動，在自然觀察作家劉克襄等人帶領下，攜手淨山維護平溪美景，並探訪當天人文風情，2天共8場次，已全數報名額滿。
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