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蜂炮必備神裝？ 勇猛大媽94狂

參加鹽水蜂炮活動的民眾在行前都會事先著好防護裝備，但有網友直擊，一位大媽竟將飲水桶整個戴在頭上。（圖擷自爆廢公社）

2017-02-12  23:51

〔即時新聞／綜合報導〕這樣也行？參加鹽水蜂炮活動的民眾在行前都會事先著好防護裝備，但有網友直擊，一位大媽竟將飲水桶整個戴在頭上，讓看到的網友都笑破了肚皮，不過也有人提醒，塑膠材質還是有點危險。

有網友今下午在《爆廢公社》貼出一張民眾參與鹽水蜂炮活動的圖片，並指圖中一位大媽「裝備94狂！」只見圖中有位民眾將飲水桶整個戴在頭上，乍看防護齊全，卻也十分滑稽。PO文網友還指出，該名大媽非常神勇，一直跟在神轎旁邊。

該文發表後引發許多網友熱議，有人笑稱這是360度、環景視野無死角的裝備，也有人笑稱上面能通風、內部還有過濾裝置，真的是「設想周到」，直呼下次要學起來。不過有網友指出，塑膠材質還是有點危險，融化就不好笑了，但也有網友回應，指飲水桶的材質很厚，應該沒有這樣的問題。

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相關關鍵字： 大媽 安全帽 爆笑 蜂炮 裝備 飲水桶 鹽水 鹽水蜂炮
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