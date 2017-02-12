銅梁火龍驚艷新埔 1500度鐵水濺出華麗烈燄

來自中國重慶的銅梁火龍，把生鐵燒熔成鐵水，在空中經拍打噴濺出烈焰火花，部分團員持2條火龍穿梭其中，在夜間形成華麗震撼的視覺效果。（記者黃美珠攝）

2017-02-12 22:37

［記者黃美珠／新埔報導］中國重慶銅梁火龍今晚出現在新埔！該團團員把將生鐵塊燒熔成攝氏1500度鐵水後，透過在空中拍打噴濺出烈焰火花演出的「傳說」，真實帶到新竹縣鄉親的眼前，吸引了上千攝影機、相機、手機等搶拍，7分鐘的華麗演出，驚艷全場。

今晚在新埔鎮田新藝文廣場，縣府和新埔鎮公所聯合舉辦2017新埔花燈慶元宵暨迎天穿系列活動～「喜迎天穿 好客饗宴」新埔元宵晚會。

除了邀請出身歌唱選秀節目、也是關西女兒的歌手朱俐靜，以及金曲客家歌手黃子軒和山平快樂團帶來多首客家創作曲目外，特別找來中國重慶市銅梁火龍、印尼樂團 DJ Theory，以及來自日本夜來祭HONIYA YOSAKOI上陣，展現多國、多民族的不同演藝特色。

晚會在傍晚5點由一本武士道樂團、歌手劉宛臨及林碧霞用應景的「花燈迎天穿」組曲暖身，銅梁火龍團團員則在現場開始燒生鐵，歷時大約1小時才使之化成鐵水。

在大家的期待中，新竹縣在地的「築夢舞集」以「薄海歡騰迎天穿」替晚會揭幕，隨後由日本高知夜來祭YOSAKOI表演團，以鮮艷的造型，動感的節奏把現場只有10幾度的冷空氣炒熱。他們為了讓所有觀眾都可以一飽眼福，正面面對舞台貴賓表演後，還特別轉身向舞台對面的觀眾再表演一次，誠意十足。

第3個亮相的就是銅梁火龍，7分鐘的時間，該團團員個個赤裸上身，有人分持2條火龍，像是大型「仙女棒」般舞動出場，掀起整個晚會的首波高潮。

隨後其他團員跟隨著火龍的翻飛，在場邊拍打著熾熱的鐵水製造華麗的烈燄，使得黑色的夜空中登時火光四射。隨著鐵水的噴濺，有些場邊的觀眾也零星沾上這些艷麗的花火，許多人不以為意，視為新年吉祥的好兆頭，反而興奮不已。

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