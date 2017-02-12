台客訪日沒教養？ 在台日人：台灣存在太多自卑
薰衣草森林執行長王村煌日前於臉書發文，稱他到北海道知名咖啡店「森之時計」（見圖）喝咖啡時，聽聞一名日本老師傅訴苦，指台灣人的禮貌問題困擾著他們。（圖擷自森之時計咖啡店官網）
〔即時新聞／綜合報導〕薰衣草森林執行長王村煌日前於臉書發文，稱他到北海道知名咖啡店「森之時計」喝咖啡時，聽聞一名日本老師傅訴苦，指台灣人的禮貌問題困擾著他們。但針對這篇發文，久居台中的日本大叔「色色的日本人的歐吉桑」今晚則在臉書提出不同看法，他除懷疑王說的故事是否真實，也提出，為何王當下沒有反駁或提出解決的辦法，且是在時隔1年後才說出這段故事？他認為台灣存在太多的自卑感，根本是自己把台灣人當成敵人。
本報日前報導，王村煌5日時在臉書發文，指他1年前到北海道知名咖啡店喝咖啡時，遭1名日本老師傅反映台灣人的禮貌問題，王村煌說，當時老師傅抱怨台灣人「說話太大聲、不管理小孩子的吵鬧、也不管他人同不同意拿起相機就照相、甚至挨在我客人肩上拍他們磨咖啡」，儘管日本人感謝台灣在311大地震後的協助，但不禮貌的行為在那之後越來越多，這番話讓王感到心虛，並在文末提問「為什麼我們（台灣人）可以如此沒有教養？」
這則貼文之後在網路引發關注，並被許多網友分享，並指「拜託別當害群之馬」。不過「色色的日本人的歐吉桑（以下簡稱日本歐吉桑）」今晚間則在臉書提出不同看法，指他將此事問日本朋友，大家都覺得怎麼會有飯店的人跟顧客講這些事情？他也質疑，王雖是台灣人，但為何當下不更積極回應，好比說主動請纓，幫忙對方在菜單或者說明書上，用中文解釋日本的禮儀，或詢問對方有無其他可幫忙的，而不是只有慚愧或只是聽而已。他認為如果王什麼都沒有做，怎麼能批評台灣人的教養？
「日本歐吉桑」也質疑，為何王是在過了1年後才PO文說出這件事情？他認為王可與那位老師傅協調及改善問題，展開具體的行動，而不是「那麼忽略台灣同胞的面子」他也質疑，王還公開那家店的名字，難道都沒考慮到會為那家店添麻煩嗎？「不能顧慮這麼基本的禮儀的你怎麼能批評台灣人的教養？」
「日本歐吉桑」在文末也指出，他在台灣已住了4年，一直很好奇為何台灣人沒有自信？為何很多日本人誇獎台灣，台灣人卻稱台灣是鬼島、社會上也充斥許多自卑感。他認為就是因為負面的看法一直留在台灣，台灣人也在扮演台灣人的敵人，才會造成這樣的現象。因此他以後如果又看到「聽日本人說台灣人的禮儀不好」，一定要去確認那個內容是不是事實，也希望以後想批評台灣人的台灣人注意一下。
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