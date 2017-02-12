馬達從天而降K頭 新工處：全面檢視工作平台車
2017-02-12 22:09
〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市政府工務局新建工程處晚間發出新聞稿表示，今（12日）晨麥帥二橋工作平台車，發生不慎掉落馬達擊中路跑者頭部，新工處後續將負起協調賠償的責任，並全面檢視橋樑工作平台車。
新工處表示，今上午接獲通知後，立即赴現場瞭解原委，並派員至醫院急診室慰問傷者及其家屬，後續會負起協調賠償之責。
新工處說，麥帥二橋在1993至1995年建造，當時為了後續方便維護橋梁，在橋梁底部下方設置工作平台車，因完工超過20年，部分零件材料已經老化需更換，現新工處已完成修繕工程發包作業，預定在2017年3月前完成修繕，未料，平台車上的馬達基座因零件鬆脫，今早突然發生掉落砸傷路跑選手意外。
對此，新工處表示將記取教訓，加強全市橋樑工作平台車檢修，除了測試其運作、設備是否正常，同時會檢視零組件狀況及評估其所在位置對橋下交通、人行動線之影響。
此外，新工處說現台北市橋上有工作平台車的共有4座，分別為大直橋、社子大橋、彩虹橋、麥帥二橋，明日新工處會先檢視麥帥二橋，其餘3座橋預計2天內可檢查完。
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