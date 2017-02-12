台北燈節閉幕！ 現場大唱五月天「知足」
2017-02-12 21:02
為期9天的台北燈節12日晚間閉幕，九天民俗技藝團在閉幕式中演出。（記者廖振輝攝）
〔記者何世昌／台北報導〕2017台北燈節2月4日粉墨登場，歷經9日，今晚正式落幕。閉幕式今晚7時登場，現場播放五月天歌曲〈知足〉，並邀請民眾拿出手機、打開手電筒，跟著歌曲哼唱；最後由紙風車劇團演出謝幕表演，正式為活動劃下句點，並噴灑「泡泡」取代「紙花」。
台北燈節今年首度自花博園區移師到西門町一帶，主燈座落在紅樓廣場，中華路沿線則打造「帶狀燈廊」。燈節期間，觀賞人潮數度塞爆紅樓廣場、中華路，引發爭議；但今晚閉幕式的人潮較少，未造成明顯交通衝擊。
閉幕式今晚7時登場，由「九天民俗技藝團」三太子表演開場。北市副市長陳景峻致詞表示，今年燈節是新嘗試，希望能把台北燈節推展國際，並行銷西門町的鴨肉扁、楊桃湯等；他說，台北燈節移到「戶外」是希望讓人民與土地達到情感連結，並自認有達到此目標，因為「我們把不可能化為可能！」，北市府完完全全克服掉交通、安全及整潔等問題。陳景峻緊接頒獎致謝贊助單位、12行政區代表、燈區藝術家、及遊行協力單位。由於頒獎過程長達20分鐘，人潮逐漸散去。
晚間8時許，主燈小奇雞上演「知足版」燈光秀；現場噴灑泡泡，播放由五月天授權的歌曲〈知足〉，並邀請民眾拿出手機、打開手電筒，隨歌曲搖曳、哼唱，手電筒有如繁星點點，照亮西門町。對此，觀傳局解釋，「能珍惜『美好的事物』，那就是一種知足感」。
觀傳局表示，台北燈節結束後，西本願寺的燈區將就地續展，主燈「小奇雞」、主題花車「林默娘」則在西門町續展，但今晚將先送廠維修，再擇地展出；其他主題燈則會在其他縣市續展。
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