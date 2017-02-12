天冷睡覺穿襪保暖？ 中醫：這些材質不建議

2017-02-12 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕天氣冷颼颼，許多人睡覺時會穿襪子保暖，但並不是所有材質的襪子都可以幫助保暖；中醫師吳明珠指出，襪子的材質不能是化學合成的尼龍、緊身彈性襪等，這些合成材質不透氣，穿著睡覺會讓循環更差，可能會麻、脹，應該要選擇天然的棉、毛等材料。

《中央社》報導，吳明珠表示，睡覺時穿襪子保暖，襪子的材質應該選擇天然的棉、毛等材料，不能是化學合成的尼龍、緊身彈性襪等，合成材質不透氣，如果穿著睡覺會讓循環更差，可能會麻、脹。

榮新診所家醫科主任康宏銘提醒，就算天冷，睡覺也不應該穿很多；康宏銘表示，人睡覺的時候身體對熱量需求有調控機制，新陳代謝會慢下來，不需要穿太多，有些人穿太多睡覺，起床後覺得頭漲漲、熱熱的，就是「悶到了」，甚至可能半夜被熱醒，反而干擾睡眠。