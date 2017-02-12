台東市民俗藝陣晚會 「清潔藝陣團」搏掌聲

2017-02-12 20:41

［記者黃明堂／台東報導］1部推土機、2部清潔車、3名隊員，組成了「清潔藝陣團」，今晚在台東市南京路的民俗藝陣表演中吸睛，以高效率隨時清除炮屑，搏得全場熱烈掌聲。

往例，今晚是台東市元宵聯合遶境的第2晚，但今年改變作法，改為首日遶境，第2天定點表演，今晚在南京路舉辦，現場湧入約2千位觀眾，繼續享受元宵熱鬧氣氛。

節目邀請各廟宇陣頭藝將演出，少不了大放鞭炮，其中炮炸寒單爺的炮屑量更是驚人。

台東市公所清潔隊在場派駐機具及人力，隨時出動清除炮屑，由推土機搭配人力清掃，堆土機司機熟練的前進、後退、抬升、傾倒，速度相當快，馬上獲封「清潔藝陣團」。

賣力工作之餘，隊員中有人今天生日，他們抽空慶生，展現了同僚情誼。

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