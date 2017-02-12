國光石化沒來 這裡成為「小麥的故鄉」

大城鄉有200多公頃的小麥田。（記者顏宏駿攝）

2017-02-12 21:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「國光石化」落空，小麥翻轉貧鄉！位於彰化縣西南角的大城鄉素有「風頭水尾」之稱，當地天候條件嚴苛，土壤貧脊，種不出豐美的農作，5年前，「喜願麵包」負責人施明煌懷著「國產小麥夢」到當地尋找契作農戶，從剛開始10位農民，到今年已超過200位農民加入，總栽種面積從8公頃躍升到200多公頃，大城鄉成為名副其實的「小麥的故鄉」，施明煌與農民在「風頭水尾」的地方譜寫出一頁「黃金麥浪」傳奇。

今天彰化縣府、大城鄉公所、大城鄉農會在大城國小共同舉辦「黃金麥浪節」，許多農民生平第一次吃到自己親手栽種的小麥製作而成的「喜願麵包」。

大城鄉農業產值低，當年它與「國光石化」畫上等號，石化廠的預定地就在該鄉外海溼地，5年前「國光石化」撤案，中央政府答應用50公頃「有機蔬菜專區」作為補償，但時至今日，這個有機專區仍是「紙上作業」，鄉民已不抱太大的希望，雖然少了政府的幫忙，鄉民卻用小麥翻轉自己的命運，關鍵人物是「喜願麵包」負責人施明煌。

當大家還在談「國光石化」案的補償時，施明煌帶著他的小麥籽來到大城鄉尋找「友善土地」的農夫，第1期只有10人參加，總栽種面積才八公頃，農民以冬天裡作栽培，每分地可收成300至500公斤，施明煌以每公斤30元收購，碾成麵粉作麵包。

施明煌說，大城鄉冬天風大，反而適合小麥生長，台灣的小麥粉因為新鮮，作成麵包特別好吃，他不愁沒銷路，但他不會因此持續擴大生產面積，他在乎的是不噴農藥、不用除草劑的農作，只有「友善土地的小麥」才有意義。

小麥產銷班長劉基生說，大城鄉年輕人不斷外流，老人家留在當地，能種的作物實在不多，特別是冬天都任由農地荒廢；小麥容易種，籽灑下去，不用施肥、噴藥就能有收穫，加上農委會有雜糧補助，種植的農戶遽增，今年栽種面積已超過200公頃，農會也發展出小麥粥，麥仔餅、麥仔粿、爆麥香等延伸商品。

施明煌說，種植小麥不會跟稻米產生排擠效應，因為不管吃麵包或吃米飯，只要糧食掌控在自己人手裡，在地農民永遠是獲利者，他鼓勵稻農利用二期稻作收割後種植小麥當裡作，這不可能「大發利市」，但多少可以補貼一下種植收益。

他強調，種小麥是一種「價值觀」，是作物與土地跟人的互動，若種植普遍化，麵粉食品可以無限延伸，不管麵食、饅頭、麵包等糧食文化都可以「深耕」且永續經營。