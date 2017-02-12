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自行車「攻佔」山佳車站廣場 新北將取締

2017-02-12  20:18

〔記者張安蕎／新北報導〕百年古蹟樹林山佳火車站即將於十八日宣告修復復完工，預期將成為觀光新亮點，但站前廣場卻停滿大量自行車，不利參觀古蹟，妨礙民眾通行，樹林區公所公告，廣場禁停車輛，將針對違停車輛進行聯合取締，強制將自行車移置山佳街。

歷經兩年修復，山佳車站將恢復日治時期的古樸原貌，車站周邊也規劃一座鐵道公園，為維護市容整齊、提供民眾良好通行空間，車站廣場原本設置多座自行車架，日前已全數拆除，並移走報廢車輛，公告禁停自行車，另將山佳街原機車停車格，改為自行車停放站，中山路三段二八七號對面，新設數十格機車格，做為配套措施。

不過，新規定雖已實施十多天，但多數居民仍習慣沿著站前的無障礙坡道，將自行車騎上廣場就近停放，廣場上停了至少三十輛自行車，山佳街的自行車格也停放了多輛機車，公告成效有限。

中山里長簡炎輝表示，站前廣場停滿大量自行車，不利於文史導覽，盼民眾漸漸習慣新規定，將車輛改停放至山佳街，未來廣場全面淨空後，將可設置座椅，盼山佳車站能成為樹林一大特色，串連三峽、鶯歌老街，帶動民眾來此一日遊。

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  • 百年古蹟樹林山佳火車站站前廣場停滿大量自行車，不利參觀古蹟，妨礙民眾通行。（記者張安蕎攝）

    百年古蹟樹林山佳火車站站前廣場停滿大量自行車，不利參觀古蹟，妨礙民眾通行。（記者張安蕎攝）

  • 山佳火車站廣場改為禁停車輛，公所將針對違停車輛進行聯合取締，強制將自行車移置山佳街。（記者張安蕎攝）

    山佳火車站廣場改為禁停車輛，公所將針對違停車輛進行聯合取締，強制將自行車移置山佳街。（記者張安蕎攝）

  • 山佳街原機車停車格，改為自行車停放站。（記者張安蕎攝）

    山佳街原機車停車格，改為自行車停放站。（記者張安蕎攝）

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