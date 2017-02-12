因應H5N6疫情擴散 北市啟動高規格防疫措施

2017-02-12 21:54

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2月5日於花蓮玉里鎮拾獲之雛禽屍體及6日宜蘭縣屠宰場來自花蓮縣鴨隻檢出H5N6亞型禽流感後，今（12）日在台南縣一火雞場檢出同型禽流感病毒，顯示國內H5N6亞型禽流感病毒已有擴散跡象。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（防檢局）已開設一級應變中心，公告自6日起至21日停止花蓮縣水禽運出該縣。並在發生場所周圍半徑3公里進行採樣監控，以防堵病毒擴散。

北市動保處表示，去年下半年日韓發生H5N6疫情，短時間內蔓延日韓，顯示病毒傳播迅速，並撲殺超過三千萬頭家禽，韓國蛋品價格飆漲，日本上野動物園亦因此關閉三天進行消毒 。該型病毒自2014年起即在中國傳出16起禽傳人案例，並造成11人死亡，多屬禽鳥飼養從業人員，日韓未有病例傳出，應與飼養環境及衛生條件有關。

動保處呼籲從事前述工作之民眾應於工作時配戴口罩、穿著圍裙及雨鞋，並於工作前後應更衣並勤加洗手，做好個人衛生防護。家中有飼養觀賞鳥之民眾應做好防護設施以避免所飼禽鳥與野鳥接觸。

動保處現啟動高規格防疫措施，加強稽查及防疫宣導、密集走訪寵物鳥店，瞭解鳥隻來源與監控進入家禽批發市場每日每批雞鴨死亡率，若出現異常死亡或接獲屠檢獸醫師通報即刻啟動防疫機制。

此外，因禽流感病毒會經由塑膠蛋盤攜帶傳播，將落實裝載禽蛋需使用一次性包材之規定，蛋商應使用紙製蛋箱蛋盒以防堵病毒傳播。

動保處提醒民眾若於路上發現野鳥屍體，請與動物保護處聯繫以便將鳥屍帶回送檢。若居家環境周圍有禽鳥出沒或鳥糞堆積，清潔後可使用漂白水與清水1:100稀釋後噴灑，可有效殺滅禽流感病毒。

動保處呼籲，除對家禽做好完全煮熟食用外，購買合格電宰標章的禽類，杜絕私宰，才能吃的安心；另外，勿餵飼野鳥，避免接觸禽鳥，做好個人衛生。