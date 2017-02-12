草嶺梅花開的晚 賞台灣燈會可順道賞花

草嶺的梅花正盛開，枝頭一片雪白。（記者詹士弘攝）

2017-02-12 21:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年是暖冬，草嶺的梅花開的比較晚，至今只開花七成，目前正值台灣燈會，到雲林賞燈的民眾，可趁著白天上草嶺賞梅花、看風景，晚上再賞花燈，一舉二得。

寒流一波波來襲，愈冷愈開花的梅花開始進入盛開的季節，受暖冬影響，草嶺的梅花較往年略晚開花，元宵節期間正值梅花花季；而往年春節期間就看得到的櫻花，花期可能會延後至二二八連續假日，民眾到雲林看花燈，白天可順便上草嶺賞梅花、走步道、賞風景。