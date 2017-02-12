台灣燈會延至228連假？縣府：尚無規劃

位於北港鎮水道頭文化園區魚躍龍門燈區可望保留到媽祖聖誕。（記者林國賢攝）

2017-02-12 21:32

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會獲得好評，民眾建議燈會展延至228連假，雲縣府表示，曾與觀光局討論，暫無展延規劃；但北港燈區「魚躍龍門」、「百鳥朝鳯」兩燈區可望留至媽祖聖誕香盛期結束。

北港「魚躍龍門」、「百鳥朝鳯」區展延

台灣燈會迄今吸引近400萬人次參觀，不少民眾認為燈會耗資龐大，集結各方資源相當不容易，紛紛打電話或上網留言，希望縣府將燈會展延到228連續假期結束。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，縣府曾針對燈會展延與觀光局討論，觀光局表示台灣燈會舉辦28年都是以橫跨2個週六、日，另燈會展延還牽涉合約、經費與人力配置，可說牽一髮動全身，暫不做展延規劃。

不過，北港燈區在北港鎮長張勝智強力爭取下，位於水道頭文化園區的「魚躍龍門」，及觀光大橋「百鳥朝鳯」兩燈區保留到媽祖聖誔。

張勝智表示，這二座燈區都位於公有地，沒有拆燈還地問題，公所也已備妥相關文件提出申請，並獲觀光局口頭答應，相信能與朝天宮香盛期相輔相成，提升北港觀光能量。