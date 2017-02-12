| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
醋男暴怒勒斃女友 法官裁定收押 基隆2部機車車禍 1名騎士命危
 首頁 > 生活

台灣燈會延至228連假？縣府：尚無規劃

位於北港鎮水道頭文化園區魚躍龍門燈區可望保留到媽祖聖誕。（記者林國賢攝）

2017-02-12  21:32

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會獲得好評，民眾建議燈會展延至228連假，雲縣府表示，曾與觀光局討論，暫無展延規劃；但北港燈區「魚躍龍門」、「百鳥朝鳯」兩燈區可望留至媽祖聖誕香盛期結束。

北港「魚躍龍門」、「百鳥朝鳯」區展延

台灣燈會迄今吸引近400萬人次參觀，不少民眾認為燈會耗資龐大，集結各方資源相當不容易，紛紛打電話或上網留言，希望縣府將燈會展延到228連續假期結束。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，縣府曾針對燈會展延與觀光局討論，觀光局表示台灣燈會舉辦28年都是以橫跨2個週六、日，另燈會展延還牽涉合約、經費與人力配置，可說牽一髮動全身，暫不做展延規劃。

不過，北港燈區在北港鎮長張勝智強力爭取下，位於水道頭文化園區的「魚躍龍門」，及觀光大橋「百鳥朝鳯」兩燈區保留到媽祖聖誔。

張勝智表示，這二座燈區都位於公有地，沒有拆燈還地問題，公所也已備妥相關文件提出申請，並獲觀光局口頭答應，相信能與朝天宮香盛期相輔相成，提升北港觀光能量。

廣告
  • 台灣燈會獲好評，民眾建議展延，雲林縣表示暫無展延規劃。（記者林國賢攝）

    台灣燈會獲好評，民眾建議展延，雲林縣表示暫無展延規劃。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228連假 北港 台灣燈會 展延
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：台灣燈會延至228連假？縣府：尚無規劃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.