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寒流來襲各地急凍 人安啟動街友禦寒機制

2017-02-12  21:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕寒流來襲，各地急凍，人安基金會雲林平安站和雲林縣府社會處啟動街友防寒關懷機制，針對街友發放睡袋、保暖衣物及暖食；氣溫低於十五度，平安站開放街友臨時夜宿。

人安雲林平安站站長羅敏耀表示，這波寒流來勢洶洶，最低溫跌破攝氏10度，對露宿街頭，只用紙箱、報紙保暖的街友而言，恐因保暖不足而失溫，為了確保街友能順利度過寒流，人安基金會展開夜訪，因應街友需求，發放睡袋、保暖衣物及暖食。

寒流期間夜間溫度驟降，只要氣溫低於攝氏15度，平安站就會點亮「街友來防寒」燈具，開放辦公室供街友臨時夜宿，已有街友使用這項服務，對能蓋上溫暖的被子在室內過夜，有股回「家」的感覺。

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  • 人安基金會雲林平安站和雲林縣府社會處人員關懷街友。（記者詹士弘攝）

    人安基金會雲林平安站和雲林縣府社會處人員關懷街友。（記者詹士弘攝）

  • 雲林平安站點亮「「街友來防寒」燈，在寒流來臨時，開放辦公室讓街友過夜。（記者詹士弘攝）

    雲林平安站點亮「「街友來防寒」燈，在寒流來臨時，開放辦公室讓街友過夜。（記者詹士弘攝）

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