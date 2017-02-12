要當專業「追爺族」 這個法寶別忘了帶

在台東縣議會的炮炸寒單爺，圍觀人群中，鋁梯林立。（記者黃明堂攝）

2017-02-12 20:23

［記者黃明堂／台東報導］觀看炮炸寒單爺，想要看得比別人更清楚，就要比「高」！專業「追爺族」的法寶就是帶著「鋁梯」追看炸寒單！

今天在台東縣議會的炮炸場次，現場數百人圍觀，擁擠的人群，有的站高牆，有的站到車上，現場更冒出將近50支鋁梯，高矮不一，一梯站數人，有的拿著專業相機猛拍。

這場炸寒單，共出動了7位肉身寒單爺，追爺族們事先有做功課，知道場面浩大，列入必看場次。

炮炸一結束，收合鋁梯，有的人放上機車就走，多數則齊集送上一部貨車，原來，愛攝影的追爺族們，共租貨車，專門載運鋁梯。

一位來自台北的攝影人士則說，昨天就到台東拍炸寒單，到台東第一件事，就是找朋友借梯子，帶著它到處拍寒單。