恆春西門穿「晚禮服」 古蹟灰姑娘華麗變身

西門古城今晚起點亮。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-12 19:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷經3年努力的恆春古城點亮計畫，在中光電基金會及屏縣府努力下，今晚順利在恆春西門點亮，美妙多變的燈光藝術，將歷史古蹟披上華麗衣裳，未來搭配環城計畫及解說導覽，將打造恆春古城成為台灣指標性的夜間景點。

原本古城的磚紅色古城牆，在華人照明大師周鍊的操刀設計下，展現出古城未曾被開發夜之美，在特殊燈光點綴下，穿上「晚禮服」的西門不失原來風華，宛如古鎮裡的一顆夜明珠。

「古城不再只是古蹟，還能燈光美、氣氛佳！」身為半島子弟的縣長潘孟安致詞時，特別感謝中光電基金會慧眼獨具，選擇全國保存最完整的古城所在地恆春長期蹲點，未來縣府將配合逐步將其他城門點亮，創造不同於繁華墾丁大街的夜間旅遊景點。

中光電基金會董事長姚政仲表示，國定古蹟的法規限制、從北部到台灣最南端的舟車勞頓，讓點亮團隊相當辛苦，慢慢透過導覽培訓與學校課程，推動感光教育，讓大家感受到在地自己的光，終能與當地居民共同完成點亮城門的壯舉。

中光電日光照明總監李其霖指出，原本的道路系統燈光都在地面上，都看不到垂直面上的古城，所以先將周邊的燈光歸零，其中，昏暗的城門洞長期被居民詬病，因此設計上便以門洞為主視覺，光線都在2400~3000的暖色溫，其他城牆則以漸層式色調延伸。

「這次點亮西門是由點開始，接著沿城牆拉成線，最後與四城門點亮結合成面串起來。」李其霖說，整套設計希望與居民生活融合，透過電腦控制，視覺光再凌晨後慢慢熄滅，影響車輛通行的門洞部分則照明至天亮，整體耗電比原本的路燈節能40%左右。

除了點亮西門，周邊也舉辦「古城生活節」，邀請到生祥樂團、麵包車樂團、恆春民謠促進會在西門古城開唱，市集邀請在地社區、特色小農、手作文創夥伴熱鬧齊聚，還有老街上古早味的樸實小吃，吃鹹粿、青草茶等，在元宵連假讓民眾體驗古城小鎮「友善土地、生態永續、珍惜在地文化」的風情。

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