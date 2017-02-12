髒亂畸零地變身社區小客廳 自己種菜自己吃

大同區景星里「社區小客廳」，上周五開張，已引起許多民眾好奇。（記者張議晨攝）

2017-02-12 21:08

〔記者張議晨／台北報導〕「這些菜是要賣嗎？」、「這裡是開心農場嗎？」，靠近延三夜市的大同區景星里近期興起一股「種菜風」，里民將原本髒亂畸零地向國產署申請租用，再向市府申請經費，將空地耕耘成「社區小客廳」，收成後不僅自行食用，還打算將一半收成用於老人共餐。認養菜園的陳姓民眾說，「自己種菜自己吃，成就感十足！」

這塊空地位於延平北路三段，由於該地靠近人聲鼎沸的延三夜市，長期遭附近攤商占用甚至違規收取租金，不僅堆滿垃圾，也時常有違停汽車在此，成為景星里的「頭痛」空間。

為解決該地長久困擾，當地里長與里內社區再生工作室「大橋工舍」合作，先向國產署申請租用，將空地使用權回歸里民，再向北市府「Open Green」空間媒合計畫 申請經費，歷經半年時間，上週五下苗啟用，已吸引廿多名里民認養，一有空閒就自發前往澆水、呵護菜苗。

大橋工舍負責人、淡江大學建築學系教授劉欣蓉解釋，社區小客廳強調付出概念，收成除自行食用外，認養者也會捐出一半收成給予社區內的老人共餐使用，此外，種植過程全採有機無毒，也能藉機推廣無毒飲食概念。

景星里長張惠雯表示，小菜園雖空間不大，但卻可讓里民種菜、互動，且鄰近大稻埕及延三夜市，木平台更可提供遊客休憩，未來希望里內閒置空間都能朝同樣方式改造。