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開學在即 這個基金會以獎學金助弱

開學在即，歡喜希望社福基金會等單位頒贈獎助學金，鼓勵學子。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-12  20:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕寒假結束，開學在即，不少清寒家庭為籌措孩子的註冊費而傷腦筋，歡喜希望社會福利基金會今天結合婦聯會台南分會，頒發弱勢的高中職生就學補助金，還有國立大學生獎助學金，共49名台南在地學子受惠，可以安心求學。

歡喜希望社福基金會等單位今天下午舉辦扶助學子安心就學公益活動，國立大學生的愛心獎助學金有10名，每人3萬元，高中職生的就學補助金有39名，每人5千元。

大學生的獎助學金由歡喜希望社福基金會董事長洪玉欽頒贈，他表示，對象包含家境清寒、身心障礙或突遭變故等的新生，每人每年3萬元，學年成績達到標準者，可連續獎助至大學畢業，只要肯努力，一定支持就學。

婦聯會台南分會主委洪沈美珠則指出，高中職生的就學獎助金從民國89年就已開辦，迄今台南地區有逾1400人次受惠，累積金額有上千萬元，旨在鼓勵弱勢子弟，奮發向上，未來有能力一定要回饋社會，成就自己、照亮別人。

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