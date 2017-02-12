開學在即 這個基金會以獎學金助弱
2017-02-12 20:29
開學在即，歡喜希望社福基金會等單位頒贈獎助學金，鼓勵學子。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕寒假結束，開學在即，不少清寒家庭為籌措孩子的註冊費而傷腦筋，歡喜希望社會福利基金會今天結合婦聯會台南分會，頒發弱勢的高中職生就學補助金，還有國立大學生獎助學金，共49名台南在地學子受惠，可以安心求學。
歡喜希望社福基金會等單位今天下午舉辦扶助學子安心就學公益活動，國立大學生的愛心獎助學金有10名，每人3萬元，高中職生的就學補助金有39名，每人5千元。
大學生的獎助學金由歡喜希望社福基金會董事長洪玉欽頒贈，他表示，對象包含家境清寒、身心障礙或突遭變故等的新生，每人每年3萬元，學年成績達到標準者，可連續獎助至大學畢業，只要肯努力，一定支持就學。
婦聯會台南分會主委洪沈美珠則指出，高中職生的就學獎助金從民國89年就已開辦，迄今台南地區有逾1400人次受惠，累積金額有上千萬元，旨在鼓勵弱勢子弟，奮發向上，未來有能力一定要回饋社會，成就自己、照亮別人。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 染金髮大膽行竊 警稱「超級賽亞人」
- SBL》林書緯趕場出席活動 見球迷忘卻疲憊
- 胡宇威拉父親惡補台語 上台操RAP好緊張
- 網傳地震樓倒假照// 散播不實災情 2年刑
- 火辣超模遇到不嘿咻CEO 米蘭達待機2年
- 亞洲門戶交流賽》「中彈」沒蹲滿全場 張閔勛：痛到兩眼冒金星
- 機車被撞飛 騎士靠「護身倒法」輕傷
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 投入高雄市長選戰？ 邱議瑩：審慎評估中
- NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係
- 聯邦盃》德國女隊出賽 大會錯放納粹版國歌
- 總統府資政宋楚瑜 赴梅山玉虛宮參拜
- 網球》索菲亞公開賽 高芬、小費德爾爭冠
- 超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡
- 疑似耕耘機暴衝 男子反被重壓命危
- 渣打馬拉松》近3萬人開跑 日本好手寶島初體驗摘冠
- 羽球》盧敬堯、楊博涵組合惜敗中國好手 奪男雙亞軍
- 農、漁會選舉查賄制暴 警政署長視察高風險區
- 廢棄輪胎燃燒 竹市濃煙竄數公里遠
- 2到62歲粉絲相挺 鼓鼓：不要被閒言閒語打倒
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- HBL》看得見進步！譚傑龍得分創生涯新高 泰山摘第六
- 台灣黃金儲備 躍升全球13
- 〈婚姻幸福學〉先生重度依賴父母 凡事報備沒隱私
- 自曝底褲顏色 范冰冰甜取男友小名
- 同行相忌 攤商雙方扭打2送醫
- 國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
- 閨密腹痛 女酒駕接送栽了
- 學生傳LINE借3萬 暖師匯款救急險遭騙
- 你丟我賣！這家新超市專賣過期食品
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 亞洲門戶交流賽》劉昱言扛先發 羅德推出關谷亮太
- HBL》南台灣唯一希望 高苑工商確定晉級4強
- 美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
- 一夫多妻擬列重罪 美猶他州逾百人冒雨抗議
- 萌犬寒風中走失 暖警PO臉書找到飼主
- 零容忍！英國會建議：恐同運動員應禁賽2年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：開學在即 這個基金會以獎學金助弱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分