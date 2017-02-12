新娘抱接吻142分鐘 情侶抱走環島遊與新手機
新娘抱接吻活動開始，多組參賽者一同新娘抱接吻場面盛大。（微風台北車站提供）
〔記者甘芝萁／台北報導〕再過幾天就是西洋情人節了，每年在台北車站舉行的新娘抱接吻大賽都吸引不少愛的炙熱濃烈的情侶們前來參加，今年適逢台鐵130週年慶更擴大舉辦，吸引了130組民眾參加；最後由一對交往5年、過去曾獲得冠軍的林先生、劉小姐情侶檔奪下今年冠軍，他們維持新娘抱接吻姿勢並通過各項挑戰，堅持了2小時22分24秒，最後開心領走新手機與台鐵130周年雙人5日環島車票大獎。
每年西洋情人節，微風台北車站照慣例在台北車站1樓多功能展演廳舉NON-STOP接吻大賽，為同慶台鐵130週年，今年特別擴大舉辦，由往年的20組開放至130位民眾、共65組參賽者前來挑戰。今天許多參賽者身穿情侶裝或情侶配件，顯現出必勝決心；也有參賽者做足準備，穿著輕便背心與小短褲、並將鞋子脫掉減輕重量應戰；更有剛出車禍負傷的情侶檔為了大獎來挑戰。活動正式開始後，參賽者雙方親吻，維持新娘抱姿勢。
不過比賽進行至15分鐘時，即有超過半數的參賽者因落地遭到淘汰，滿頭大汗直呼真的不容易，比賽途中毎30分鐘主持人會指派一項任務關卡，只要依指令完成任務並維持到最後的隊伍獲勝。比賽於14:30時開始，15:00主持人指派第一項任務：維持新娘抱與接吻姿勢原地轉10圈。
今年參賽者有備而來，經過第一組任務，僅2組遭淘汰。15:30第二項任務為僅使用一隻手抱住對方維持10秒，經過艱難的任務後，舞台內留有12組參賽者。16:00執行第三項任務為單腳站立30秒，有5組通過任務關卡持續激戰中。比賽至1小時45分徵得5組同意，進行第二輪關卡轉圈圈，無人出局；相隔10分鐘再進行單手環抱，無人出局，再相隔10分鐘，時間來到2小時05分第六次任務，2組遭淘汰，僅剩最後3組拼第一名，於2小時20分時再次進行金雞獨立挑戰，最後殊死戰於2小時22分24秒，分出勝負。
冠軍參賽者林先生與劉小姐，交往近5年，是第4屆的冠軍得主，第4屆時比賽成績為1小時49分。自第4屆的接吻大賽後每年都來參加，去年飲恨落敗，今年看到粉絲專頁po出活動消息後就馬上報名參加，他們抱持著輕鬆的心情、順其自然，比賽時一心想著「趕快結束吧。」因平常就有在運動，沒有特別練習，闖7關擊敗眾人，一舉得到冠軍。冠軍禮品為Apple iPhone7 32G乙支+台鐵130周年我愛你一生一世雙人5日環島車票，手機要送給女朋友使用。
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