明寒流減弱 各地晴到多雲、日夜溫差大

2017-02-12 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著寒流持續減弱，明（13日）全台各地及澎湖、金門、馬祖明天多為晴到多雲的天氣型態，除了東半部地區雲量較多外，西半部有機會見到陽光；不過受到輻射冷卻影響，明晨氣溫仍偏低，日夜溫差大。

中央氣象局指出，今晚至明晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，西半部日夜溫差將比今天更加擴大，東南部地區日夜溫差可達10度以上；預計明天清晨最低溫，嘉義以北、宜蘭、金門、馬祖約10至13度，其他地區約14至16度；中南部地區明高溫可回升到23至25度，北部、東半部地區高溫則在18到20度，仍有些涼冷。

降雨方面，由於水氣漸少，僅位於迎風面的東半部地區會有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，雖然寒流小幅減弱，但受到輻射冷卻影響，日夜溫差大，到了週二至週五（14至17日）氣溫回升，到了週三（15日）已是白天溫暖舒適、早晚偏涼的天氣。

空氣品質方面，明天在雲嘉南、高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。