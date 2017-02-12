台南火雞場爆禽流感 確診H5N2及H5N6陽性
賴清德召開動物疫災緊急應變會議，會中決定提高防疫層級為一級開設。（圖由南市府提供）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市六甲區一處火雞場爆發禽流感，短短3天內死亡達3000多隻，台南市長賴清德今天下午召開禽流感應變會議，並與新任農委會主委林聰賢進行視訊，掌握疫情，並嚴格禁止市場活禽屠宰，避免有擴散風險。
台南市動保處表示，火雞場畜主於過年期間協助代養的雛火雞3900隻，屬於非開放式禽舍，在2月7至9日3天內死亡達3000多隻，動物防疫人員採樣至家畜衛生試驗所檢驗，昨天檢驗結果為禽流感病毒H5核酸陽性，今天確診為禽流感病毒H5N2及H5N6陽性，為即時防堵疫情擴散，已針對該場及周邊道路及附近公共區域加強噴霧消毒工作及防疫宣導。
台南市長賴清德今天召開動物疫災緊急應變會議，會中決定提高防疫層級為一級開設，由市長召集並擔任總指揮官，副市長張政源擔任副總指揮官，秘書長李孟諺擔任副總指揮官兼對外發言人，農業局長許漢卿局長擔任指揮官，動保處長吳名彬擔任執行官。
賴清德表示，禽傳人的傳染力並非大家想像中的可怕，禽肉一定也是經政府檢驗過，合格才上市，市民朋友可安心購買不要恐慌。
會中，除提高防疫層級外，並加強移動管制，增加監測頻度及範圍，原規定1公里內禽場每月監測1次，1至3公里加強疫情調查，現提高為案例場1公里內禽場全部移動管制，每半個月採樣1次，持續3個月。1至3公里禽場全部移動管制，須經首次檢測無病毒存在後才可屠宰上市，半個月後再監測1次（已屆上市肉禽優先採樣），後續每個月採樣1次，共持續3個月。3至5公里內針對鴨場採樣，其餘加強臨床訪視，查有異樣則採樣送檢，檢測無病毒存在後才可屠宰上市，每個月採樣1次，共持續3個月。
對於養禽業者及接觸過禽場的人員部分，須做自主管理及健康追蹤，相關疫情控制處理人員應做好安全防護，台南市衛生局並已針對相關業者及工作同仁共16位進行健康追蹤及自主管理，目前健康情形良好。
市府表示，日本和韓國雖然有H5N6禽流感病例，但並沒有禽傳人的案例發生，市場上的禽肉均有經過屠宰檢查才上市，只要煮熟食用即安全無虞，市民朋友可安心購買不要恐慌。
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標題：台南火雞場爆禽流感 確診H5N2及H5N6陽性
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